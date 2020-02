Segredo do sexo em todas as idades

“As pessoas esperam ver um casal

mais novo com esse fogo”, diz Irene

sobre Clô e Olavo

Foto: João Miguel Junior / Divulgação

REDE GLOBO

Sexo só é bom na flor da idade. Meu tempo já passou… Quem pensa assim, está perdendo tempo e a chance de levar uma vida mais prazerosa.

Em Passione, por exemplo, o casal mais quente tem mais de 60 anos: Clô (Irene Ravache) e Olavo (Francisco Cuoco) mostram que o apetite sexual não acaba com a chegada dos cabelos brancos. A cama deles é redonda (como nos motéis!), e é um tal de Mimoso pra lá, Pitchuquinha pra cá… “Quando um homem e uma mulher com mais idade têm uma boa sintonia sexual, eles vão cuidar disso muito bem”, diz Irene Ravache. “Para os jovens, o sexo não é tudo, precisa ter companheirismo. Mas quem é mais maduro sabe como o sexo é fundamental para o casamento”.

Só melhora com a idade

Por volta dos 20 anos, o sexo é cheio de descobertas. Mas você quer coisa melhor do que ter também experiência acumulada? E isso só é possível alcançar com o tempo!

O furor sexual dos 20 anos dá lugar ao prazer maduro aos 50. “Uma fase prepara para a outra. O ideal é desde os 20 anos buscar uma vida sexual saudável”, afirma Carla Cecarello, psicóloga, sexóloga e coordenadora do projeto Ambsex.

Veja como tirar proveito de cada etapa e seja feliz na vida sexual.