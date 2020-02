Satisfação masculina: quase virgem de novo

Brinco com o Elias que a gravidez foi culpa do creme, pois passamos a transar mais

Foto: arquivo pessoal

Qual homem não gosta de uma mulher, digamos, bem apertadinha? Eles adoram! Para a minha felicidade, descobri um creme milagroso que me deixa assim, sempre no ponto para satisfazer meu marido.

Basta passar nos grandes lábios e na parte interna da dita cuja e pronto! Ela fica justinha em um passe de mágica. Soube desse produto por uma amiga, há um ano, e resolvi experimentar. Já usei várias vezes e não tenho do que reclamar. Pelo contrário!

Eu vou à lua



O creme dá uma sensação de que você está virgem de novo. Parece que o canal fica mais fechadinho, mesmo. Acho que foi isso que encheu meu gato de tesão. E, como a pressão na hora da penetração é maior, eu também vou à lua!

Nunca escondi dele que usava esse produto. Ainda fiz um suspense na primeira vez. Disse que iria melhorar o nosso sexo com um creminho dos céus. Pergunte se ele foi contra. Que nada! Ficou ainda mais animado. Então, corri pro banheiro, passei o creme e voltei rapidinho pra cama.

Meu marido mordia os lábios



O Elias ficou me olhando até que soltou: ”O que você fez? Não tô vendo nada! Cadê o tal creme?”. E eu respondi: ”Calma, você não vai ver nada, mas vai sentir já, já”. Nos beijamos, rolou aquele passa mão aqui e ali até que o ”menino” entrou. Olhei bem para o rosto do meu marido. Ele estava mordendo os lábios de uma maneira que eu nunca tinha visto. Sussurrei: ”O que houve?”. E ele me respondeu: ”Tá uma delícia”.

Não sei se foi efeito psicológico, mas eu também fiquei mais excitada. Senti um tesão louco quando a penetração foi completa. Minha vagina estava comprimida. Uma coisa de doido… Naquela noite, ainda usamos o creme outras vezes, e o resultado foi sempre nota mil.

Transamos mais

Toda vez que uso o creme, rola pelo menos um orgasmo. Brinco com o Elias que a gravidez foi culpa do creme, pois passamos a transar muito mais. Já prometi ao meu marido que, assim que eu parar de amamentar, teremos uma noite especial com o nosso creminho dos deuses.

Como funciona

Entre os componentes do creme, estão:

. Cravo-da-índia, usado para impotência, uma vez que esquenta o corpo.

. Essência de hamamélis, uma árvore com substâncias que fazem a vagina se contrair.

. Virgin Again (300 g). R$ 29,70

Faço campanha: use o creme sempre

Elias Xavier, 32 anos, técnico de segurança, o marido da Isabela

”Ela chegou com a surpresa e topei a brincadeira. Não me arrependi. Sempre peço à Isabela pra usar o creme de novo. Só o fato de difi cultar a penetração já me excita. Lembra uma mulher virgem e é uma delícia. Quanto mais estreita, melhor! Faço campanha para ela usar sempre.”