7 livros de comunicação não violenta para melhorar suas relações

Atualizado em 4 out 2023, 12h22 - Publicado em 5 out 2023, 08h07

Publicado em 5 out 2023, 08h07

Os seres humanos são seres sociais – nós precisamos das relações para sobreviver. Porém, é fato que não dominamos muito bem a arte da comunicação. Brigas, discussões e desentendimentos são bastante comuns, assim como falta de clareza na transmissão de ideias. Seja no trabalho, seja em casa, a maneira como falamos pode interferir diretamente no nosso bem-estar e das pessoas ao redor. Entra aí a comunicação não violenta, uma metodologia prática que ensina outro jeito de lidar com as relações.

Nós já falamos bastante sobre o tema por aqui, mas, abaixo, você encontra uma seleção de livros para se aprofundar no assunto e praticar a CNV no seu dia a dia.

