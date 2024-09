Conheça a Loveplay, nova marca de produtos eróticos da Loungerie

A Loungerie, conhecida pela comercialização de lingeries, está apostando em um novo mercado: o de produtos eróticos. A ideia é ajudar as mulheres a sentirem prazer sexual e desfrutarem de sua liberdade – conquistada com muito esforço ao longo dos anos.

Chamada de ​Loveplay, a marca reúne produtos – que vão dos básicos aos ousados – para pessoas dispostas a explorarem seus desejos e descobrirem como se satisfazer sozinhas ou acompanhadas. Ao todo, são três categorias: Toys, Cosméticos e Acessórios.

“Sempre foi claro para nós a necessidade de ampliar o portfólio de produtos para atender as mulheres em todos os momentos de suas vidas. Quando iniciamos a definição dos produtos que comporiam a Loveplay, todo o processo aconteceu de maneira natural, uma vez que esses itens já eram solicitados pelas nossas clientes”, compartilha Eduardo Costa, CEO da Loungerie, em comunicado.

Na categoria Toys, há itens clitorianos, penetráveis e anais. Os clitorianos, desenvolvidos para estimular a região mais sensível das mulheres, incluem bullets, sugadores, varinhas e línguas. Os penetráveis, pensados para serem introduzidos internamente, incluem os modelos Rabbit e Ponto G. Para a região anal, a marca lançou o Plug. Todos têm design ergonômico, certificações ROHS e CE-EMC, bateria recarregável de alta durabilidade, resistência à água e silicone macio.

Para os cosméticos, foram desenvolvidos dois óleos de massagem, uma loção siliconada para deixar a pele com sensação de veludo, duas caldas que proporcionam sensação de calor ou frescor, além de três lubrificantes. Todos eles são veganos, não testados em animais, ginecologicamente aprovados e livres de parabenos.

“O fato de estarmos democratizando a categoria de produtos eróticos no Brasil é uma grande responsabilidade para nós. Temos como objetivo desmistificar o prazer feminino de uma forma que as mulheres se sintam livres e não julgadas por desejarem desbravar seus corpos, desejos e necessidades”, complementa Eduardo.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.