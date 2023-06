5 marcas de sexual wellness para conhecer já!

Lá nos ano 1980, Marvin Gaye cantava sobre a cura sexual para aliviar a mente na famosíssima música Sexual Healing. Nada como cuidados íntimos para liberar o estresse da rotina e o autoconhecimento. Precisamos nos sentir confortáveis com nossos gostos e vontades antes mesmo de colocar outras pessoas no meio. Isso contempla o conceito de sexual wellness, que vai além da exploração sexual em si e engloba a importância de comunicação, intimidade e consentimento. Frisando que a sexualidade precisa de uma perspectiva positiva e inclusiva.

Na sociedade em que vivemos, o conteúdo ligado a sexo costumava ser diretamente ligado ao prazer do homem hétero e o mundo está mudando. “A gente cuida do rosto, cabelo, do corpo no geral e a esquecemos que tem outra região muito importante para a gente cuidar — e não só higienizando e hidratando, mas gozando e se divertindo, seja sozinha ou acompanhada. Precisamos quebrar esse tabu tão grande que a sexualidade feminina é colocada”, pontua Natali Gutierrez, sexóloga e fundadora da Dona Coelha.

Pensando no bem-estar feminino, marcas e lojas brasileiras tem mantido seu foco nas descobertas do sexual wellness — indo contra os tabus que ainda rondam este tópico. A seguir, conheça 5 delas:

Dona Coelha

A Dona Coelha começou em 2011, com um blog especializado em educação sexual, lá o casal de sexólogos Natali Gutierrez e Renan de Paula testaram produtos e discutiam a temática. Em 2017, o negócio mudou e se tornou um sex shop que promove o autoconhecimento, prazer e igualdade entre os gêneros.

A loja é referência no segmento no Brasil, sendo especializada em vibradores, sex toys e produtos eróticos. Este mês, a Dona Coelha se juntou à Loungerie no The Lounge, espaço para outras marcas dentro das lojas, e lançou uma collab com três toys: um vibrador bullet, um sugador clitoriano e vibrador rabbit.

“Sexual Wellness, para mim, é a libertação do prazer. As mulheres poderem se conectar com a sua sexualidade, poder olhar para sua vulva com carinho e atenção. Entender o que faz sentido no prazer para elas”, conta a fundadora Natali Gutierrez.

Kalya Cosmética Sensorial

Para além dos brinquedos sexuais, Kalya trabalha as sensações e o prazer por meio de outros produtos. A Kalya nasceu em 1998 como Galênika Farmácia de Manipulação e Estética em Londrina, no Paraná. Na época, o fundador, o farmacêutico Marcos Cruz, queria explorar a cosmética sensual, que ainda pouco explorado e já caminhava para um nicho em ascensão. Atualmente a marca possui mais de 80 produtos, com diversas finalidades e para diferentes públicos.

“Em todos esses anos sempre pensamos no que faz brilhar os olhos, em entender qual a real necessidade do usuário, o que buscam e como podemos oferecer isso através dos nossos produtos. O nosso time estuda as tendências e com isso desenvolvemos produtos pensando na melhor experiência para o cliente com praticidade e qualidade e uma pitada de inovação”, comenta, Marcos Cruz, CEO da marca.

A Kalya tem perfumes beijáveis, gel com efeito de vibração, pulsação e que esquenta, óleos, lubrificantes e outros produtos, como manteiga de lubrificação, que compõe um kit de sexo anal pensado em mulheres.

Continua após a publicidade

Climaxxx

A Climaxxx é a primeira sex shop do Brasil com uma curadoria e comunicação focada no prazer feminino. A loja foi fundada em 2016 pela designer Larissa Ely, em Porto Alegre, e, desde então, o mercado cresceu. “O sexual wellness deixou de ser apenas um setor relacionado à pornografia e se tornou um lugar de bem-estar e reconexão com o corpo. As pessoas estão entendendo a importância de cuidar e nutrir sua sexualidade, além de implementar rituais diários de autoamor para essa reconexão”, conta Larissa Ely.

“E assim como os exercícios liberam dopamina, serotonina, o orgasmo também, as interações sexuais também. Então existe toda uma questão biológica, fisiológica, endócrina. Sobre essa liberação de hormônios e de hormônios do bem, como a gente fala, que promovem essa sensação de bem-estar.”, completa.

A marca oferece um verdadeiro paraíso de possibilidade no quesito explorar o orgasmo feminino, com vibradores, dildos, estimuladores de clítoris, plugs anais e cosméticos. Larissa comenta também sobre como essa relação melhora nossa conexão com a autoestima e autoimagem.

Désir Atelier

Quando falamos em quebrar tabus, as fundadoras da Désir Atelier sabem fazer como ninguém. A dupla de mãe e filha, Tanise Figueiredo e Bárbara Bastos, criaram em 2015 a marca com o intuito de vender lingeries. Em 2018, passaram a vender produtos eróticos e dois anos depois, sentiram o boom desde mercado, com um salto do faturamento de R$ 10 mil para R$ 100 mil por mês.

Através do site, que une e-commerce, blog, página de contos eróticos e guia de sex toys, elas discorrem sobre autoconhecimento sexual e emocional para as mulheres. Bárbara é sexóloga e usa essa plataforma para se comunicar, tanto no site quanto nas redes sociais. A Désir Atelier pensa no bem-estar feminino desde um sutiã de renda até um sugador de clítoris, um espaço completamente pensado para as mulheres. Os contos, inclusive, são um deleite à parte.

Lilit

A Lilit é outra marca pioneiras no Brasil em desenvolvimento de produtos focados no segmento de bem-estar íntimo feminino. O nome vem do mito de Lilith, a fundadora Marília Ponte conheceu a mitologia quando estava descobrindo seu próprio prazer e agregou a sua marca. A loja quer pregar a ideia de uma mulher livre e sem amarras na sociedade, longe do espaço nichado que o sexo feminino foi um dia.

“Aconteceu uma revolução nos últimos anos no mercado de sexual wellness brasileiro graças a nós mulheres. De um lado, lideranças femininas começaram a tomar a frente do desenvolvimento de produtos para saúde íntima e do outro, muitas mulheres que nunca haviam pisado em um sex shop convencional, deram uma chance para experimentar lubrificantes e vibradores criados pensando nas suas necessidades”, conta Marília Ponte.

A Lilit foi uma das primeiras marcas brasileiras a criar vibradores, de mulheres para mulheres. Com produtos exclusivos, além de collabs como o caso da Feel (que já apresentamos aqui na Claudia) “Na Feel & Lilit temos o compromisso de manter isso no nosso DNA: todos os produtos são criados a partir de conversas e pesquisas com mulheres reais. Essa é chave do crescimento dessa nova geração de negócios focados no bem estar e saúde íntima femininos.” Entre vibradores, sugadores e excitantes íntimos, a loja também traz uma plataforma com espaço para discussões sobre liberdade sexual e contos eróticos.