Dia do sexo: aprenda a armazenar e limpar corretamente os seus sex toys

Os vibradores, símbolos de liberdade e autoconhecimento sexual, são uma das invenções mais transformadoras da vida íntima de qualquer pessoa. De próteses vibratórias até os sugadores clitorianos, todos os sex toys merecem cuidados que poderão garantir uma vida útil ainda mais prolongada. Pensando nisso, separamos 4 dicas essenciais sobre como limpar, armazenar e preservar o seu brinquedo favorito. Confira:

1. Cada sex toy, um cuidado diferente

Segundo a sexóloga Tamara Wall, o mercado de produtos sexuais oferece uma vasta gama de texturas e materiais ao ponto em que devemos nos atentar a cada tipo de cuidado e armazenamento com o brinquedo.

“Sabemos que o silicone hospitalar é considerado um dos mais seguros e comuns na confecção dos brinquedos sexuais, e da mesma forma que eles devem ser usado com carinho e prazer, precisam ser higienizados e armazenados de forma correta”, reforça a sexóloga especialista em terapia cognitiva sexual.

“Toys que são à prova d’água, como os de silicone, vidro ou aço inoxidável, podem ser limpos com sabão neutro e água morna. Caso precisam ser desinfetados (limpeza sugerida em práticas anais ou em que há presença de secreções mais densas), sugiro uma limpeza por imersão em água quente, sem nenhum tipo de produto químico”, pontua.

Agora, caso o seu vibrador seja movido a eletricidade, Tamara alerta para cuidados mais específicos: “Como não há a possibilidade de usar água corrente, um pano úmido com sabão neutro é o suficiente. Ah, e evite usar o mesmo pano diversas vezes. Dê preferência a materiais descartáveis ou uma toalha limpa para realizar novas higienizações”, afirma.

2. Preservativos são indispensáveis

Se engana quem pensa que os preservativos são dispensáveis no momento ao usar sex toys. Tamara conta que, em caso de compartilhamento do brinquedo, o preservativo deve sim ser utilizado e estar compatível ao material presente no toy.

“Os preservativos à base de látex geralmente são seguros para uso com sex toys feitos de silicone. Eles devem ser utilizados sem a presença de lubrificantes com ativos vegetais, pois corre o risco de corrosão da camisinha”, pontua.

“Usar a camisinha vai evitar que microrganismos, vírus e bactérias cheguem a zonas mais sensíveis dos órgãos genitais. Sem contar na garantia de segurança que toda transa merece, estando sozinho ou não”, acrescenta Tamara.

3. Data de validade do sex toy (sim, isso existe)

Assim como qualquer outro utensílio, os sex toys também possuem data de validade. Apesar da durabilidade presente em alguns materiais, Tamara revela existir sinais que indicam o momento de trocar o seu brinquedo.

“Rachaduras, fissuras e aberturas mais visíveis na superfície do sex toy podem ajudar na proliferação e armazenamento de fungos e bactérias. Nesse caso é importante suspender o uso e realizar o descarte apropriado do brinquedo”, diz.

Outro fator importante destacado pela sexóloga está relacionado à aparência e o cheiro presente no brinquedo.

“Caso o produto esteja perdendo a cor, textura ou começando a exalar um cheiro desagradável, troque de brinquedo. Essas características indicam a presença de fungos e bactérias que comprometem tanto o sex toy quanto a saúde íntima”, diz Tamara.

4. Priorize o consentimento

Se você já se perguntou se existem limites durante o sexo ou masturbação usando os sex toys, Tamara esclarace: “O limite chega quando a linha do consentimento e conforto são ultrapassadas. Cada corpo é um corpo e o prazer também. Todos esses aspectos devem ser respeitados, independente do tipo de prática sexual”, explica.

“O limite nunca deve ultrapassar o seu consentimento e conforto. No mais, todo tipo prazer deve ser explorado, sem depender de um único tipo de estímulo, vibração, intensidade ou características pré-determinadas para o sexo. O prazer deve ser aquele te faz feliz e saudável, com sex toys ou não”.

