Sexo tântrico: 5 técnicas para incluir em sua rotina sexual

O tantra, ou sexo tântrico, está sempre envolto de mistérios. Porém, a técnica, apesar de exótica, pode ser incorporada aos poucos em nossa rotina sexual. Os seus benefícios vão desde uma maior conexão entre o casal até um senso expandido de autoconhecimento corporal. Fora que, sem dúvidas, a experiência pode ajudar aqueles que buscam reinventar a transa no relacionamento.

A seguir, a educadora sexual Luana Lumertz explica o que é (e a origem) do tantra, assim como as melhores técnicas para aderir no dia a dia. Confira:

O que é sexo tântrico

De acordo com Luana Lumertz, o sexo tântrico, que faz parte do conjunto de tradições do tantra, é uma filosofia Hindu, onde o foco está em despertarmos para o nosso total potencial e capacidade orgástica.

“É muito sobre estar presente. A massagem tântrica, que é a mais conhecida, tem a mesma finalidade do sexo tântrico: potencializar a presença, a qualidade do toque e movimentar a energia do corpo para que tenhamos trocas sexuais satisfatórias”, esclarece a educadora.

Ela afirma que, diferente do sexo tradicional, onde o objetivo (e destino final) é a penetração, o sexo tântrico tem a proposta de nos fazer focar completamente no momento. “É sobre se conectar, relaxar e, principalmente, estimular a energia através do corpo inteiro. A bioenergética e a bioeletricidade entram muito em jogo, pois estamos falando, reitero, de um despertar do corpo inteiro para a prática”, diz.

Inclusive, durante o início de quaisquer práticas do tantra, a meditação e a respiração são bastante trabalhados. “O preparo do ambiente também é importante. Preste atenção na iluminação, opte por uma luz mais baixa e amarela, uma música de fundo, para que, assim que os toques se iniciarem, seja possível despertar as sensações desejadas”, pontua.

Benefícios do sexo tântrico

Um dos benefícios comumente sentidos é a maior conexão entre o casal, justamente pela prática trabalhar a nossa capacidade de estar completamente presentes na hora da transa.

Além disso, segundo Luana, o tantra também nos ajuda a canalizar a nossa energia sexual, a utilizando para melhor performar em diversas outras áreas da vida. “Isso acontece porque, após a experiência, conseguimos um aumento muito grande da sensação de bem-estar. Há a liberação de ocitocina, serotonina e dopamina, os hormônios do prazer, que nos auxiliam nos dias seguintes”, afirma.

Como fazer sexo tântrico

1. Ambiente adequado

Para Luana, preparar o ambiente de forma adequada pode ser considerada uma prática do tantra. Escolha um local bonito, com uma iluminação indireta e uma música relaxante tocando ao fundo. “Você também pode perfumar o quarto. Sei que parece bobagem, ou muita preparação, mas acredite, faz toda a diferença”, afirma.

2. Contato visual

Um dos pilares do tantra é estar presente, e portanto, manter contato visual é essencial. “Antes de começar aquela pegação, separe um ou dois minutinhos para ficarem se olhando, fixamente. Eu sei, essa dica parece meio creepy, mas faz a diferença na hora de você estar ali, presente e conectada à pessoa”, explica.

3. Respiração correta

Muitas vezes, por estarmos ansiosos ou afobados, apenas querendo chegar ao orgasmo, sentimos o que chamamos de ansiedade de performance. É aí que entra uma das ferramentas do tantra: a respiração consciente. “Faça algumas respirações profundas antes de começar a transar. Soa como algo morno, mas lhe garanto: seguir esse passo a passo engrena as coisas em um nível grandioso”, garante.

4. Toque sensitive

Antes de começar a transar ou se masturbar, aposte no toque sensitive. “Este é um toque feito com as pontas dos dedos. Muito levemente, você irá passar pelo corpo inteiro da outra pessoa. Não há contexto sexual. Aqui, estamos falando sobre a ativação energética da pele”, diz.

5. Massagem tântrica com sexo

Por último, Luana Lumertz recomenda a massagem “Yoni Lingam”. “Yoni seria o clítoris ou vulva, enquanto Lingam representa o pênis”, clarifica.

Massagem Yoni

Para executar a massagem Yoni, a educadora sexual indica tocar, em formato de pinça, usando o polegar e o indicador, a parte de fora da vulva. “É como se estivéssemos literalmente pinçando o clitóris, mas sem encostar diretamente nele. Essa ativação é muito interessante”, afirma.

Para uma melhor experiência, a profissional recomenda o uso de óleos ou lubrificantes para um bom deslizamento.

Massagem Lingam

Para a massagem Lingam, envolva o pênis de seu parceiro com as palmas das mãos. “Faça uma massagem deslizando as palmas para cima e para baixo. Como se estivesse deslizando as suas mãos em formato de conchinha”, explica.

De acordo com a educadora, essa técnica traz, aos poucos, o estímulo na região. “Não é masturbação, mas sim, um passo antes. A Lingam e a Yoni servem para acumular tensão e energia nas partes íntimas”, diz.

Após realizar a massagem, tanto no pênis quanto na vagina, vá para a relação. “Isso nos faz transar com maior excitação, vivenciando todas as sensações de forma potencializada. Consequentemente, há um orgasmo muito mais intenso, conclui.

