Como ser melhor do que a ex dele na cama

O segredo é seduzir o seu amado com muitos beijos e carícias

Foto: Getty Images

Eis a pulga atrás da orelha de muitas mulheres: será que a ex-namorada dele era melhor do que eu na cama? Pode parecer bobagem, mas namorar alguém que teve um passado cheio de ex-mulheres não é nada fácil. E o pior: mulher nenhuma está livre da neura. Então, para acabar de uma vez por todas com essa encanação selecionamos dicas infalíveis para você superar suas expectativas e, de quebra, deixar o gato caidinho por você.

Vá direto ao ponto

A sexóloga e terapeuta de casais Maria Lúcia Beraldo aconselha: seja direta e objetiva, descubra o que ele mais gosta de fazer e o que mais detesta na hora H. Isso vai evitar que você tire conclusões apenas na base do achismo. Além disso, agindo assim, irá surpreendê-lo e agradá-lo tanto que, sem dúvida, a ex-namorada não vai passar nem perto de seus pensamentos. Ufa!

Inseguras: deixe o assunto rolar ao telefone, pergunte se ele gostou da última posição que vocês testaram. Tente também descobrir se ele tem vontade de repeti-la ou prefere experimentar algo novo.

Descoladas: puxe assuntos íntimos ao pé do ouvido do amado. Aproveite para, enquanto a conversa rola, seduzi-lo com beijos e carícias. Deixe-o arrepiado.

Deixa a ex de fora disto

“A tentativa de descobrir como era o sexo entre o gato e a ex pode causar problemas”, aconselha a terapeuta sexual e de casal Fátima Protti. O melhor é desencanar e construir a história de vocês.

Inseguras: ficar batendo na tecla do sexo com ex pode fazer o seu parceiro reviver sentimentos por ela e acabar minando a transa de vocês. Tudo isso vai deixá-la mais insegura. Evite o assunto.

Descoladas: você tem certeza de que ele está na sua. Mas se der uma de curiosa demais e querer saber tudo sobre como era o sexo com a antiga namorada, você vai ficar pensando nela enquanto transa com ele. Ou seja, sua competição com ela irá extrapolar os limites e ainda prejudicará o seu desempenho na cama.

Bom começo

Não é toda mulher que sabe que homens são loucos por preliminares. Um bom ensaio antes da transa somará dez pontos ao seu desempenho comparado ao da ex.

Inseguras: tenha iniciativa e faça sexo oral no bonitão. A experiência pode ser mais legal se ele for pego de surpresa: vocês podem estar apenas se beijando e, quando o clima esquentar, você parte para o ataque.

Descoladas: já que para você não existem papas na língua, aproveite o amasso para dizer palavras que valorizem a performance do gato. Não esqueça de elogiar o pênis dele: certamente, ele vai adorar ouvir.

Boca de siri

Se você não quer colocar tudo a perder e fazê-lo voltar correndo para o colo da ex, pense duas vezes nos comentários feitos antes, depois ou durante o sexo.

Inseguras: esqueça a possibilidade de discutir a relação logo depois da transa e evite rejeitar pedidos do parceiro por pura timidez.

Descoladas: cuidado para não confundir nomes na hora H. Aposto que você também não gostaria que o bofe a chamasse pelo nome da ex, certo? Outra dica: nem pense em fazer comentários depreciativos sobre o pênis dele, mesmo em tom de brincadeira.

Acerte a posição

Seja ousada: a ex dele podia negar ficar de quatro ou fazer sexo oral. O jeito é arriscar para, quem sabe, satisfazer um desejo do gato. Para saber se acertou, atenção às expressões do rosto dele.

Inseguras: mulher gostosa na cama não é aquela que tem corpo perfeito, mas aquela que faz sexo com vontade. Por exemplo: que tal em transar de costas? É uma posição excitante aos olhos da maioria dos homens.

Descoladas: transar de costas também é uma boa. Faça todas as variações possíveis dessa posição e não se esqueça de pedir que o bonitão estimule o seu clitóris durante a penetração.

Confie em você mesma

Acredite: você pode! Agir com segurança no sexo é um diferencial certeiro, para homem nenhum botar defeito.

Inseguras: supere seus traumas com a ajuda de um especialista. Para diminuir a insegurança, conheça melhor o seu corpo através da masturbação e permita-se ter pensamentos eróticos no dia a dia. Pense no sexo como um carro: é mais fácil atingir 120 km/h se você estiver andando a 60 km/h do que a 20 km/h.

Descoladas: no sexo você se garante, mas isso não basta. Homens gostam de bom humor e inteligência. Então, lembre-se de mostrar outras qualidades ao bofe.