7 massagens que aumentam o prazer

Aprenda técnicas de massagem que aumentam o prazer

Foto: Getty Images

Massagem aumenta a intimidade do casal, desperta a libido e pode transformar uma noite simples em inesquecível. Siga as técnicas da professora de artes sensuais Lu Rivas e prepare-se para fazer esse momento pegar fogo em 7 passos.

Parte de trás das pernas

· Apoie a perna esquerda dele sobre as suas.

· Sobreponha as mãos imitando a cabeça de uma serpente.

· Pressione a base do calcanhar dele e suba pela panturrilha, fazendo movimentos em “S”.

· Quando chegar à parte de trás do joelho, desça arranhando de leve.

· Suba novamente, desenhando um oito deitado atrás do joelho.

· Torne a descer arranhando de leve.

· Suba agora até a base do bumbum, passando por trás da coxa, e desça arranhando bem de levinho.

· Repita a sequência na perna direita.

Bumbum e quadris

· Sente-se sobre as pernas dele.

· Posicione os dedos polegares lado a lado e deslize-os sobre o bumbum, em direção aos quadris.

· Desça pela lateral das pernas, arranhando devagar.

· Apoie uma mão em cada perna e suba serpenteando até o bumbum novamente.

· Aperte os glúteos de leve, alternadamente.

Costas e nuca

· Sente-se no meio das pernas dele.

· Desenhe com os polegares um coração no cóccix (região onde termina a coluna). Repita três vezes.

· Sobreponha as mãos e deslize-as até a nuca.

· Separe-as e passe pelos ombros, pressionando.

· Desça arranhando.

· Sente-se na lombar dele, de forma confortável, e deslize seu corpo quente pelas costas dele.

Peito dos pés

· Peça para ele virar de frente.

· Apoie o pé esquerdo dele sobre suas pernas.

· Massageie o dorso começando pelos dedos e abra a mão em direção ao calcanhar.

· Repita três vezes e passe para o pé direito.

Parte da frente das pernas

· Apoie a perna esquerda dele sobre as suas. Sobreponha as mãos e suba serpenteando até o joelho, pelo lado interno.

· Faça movimentos circulares no sentido horário na lateral do joelho.

· Pare uns segundos e recomece, no sentido anti-horário.

· Desça deslizando as pontas dos dedos.

· Torne a subir serpenteando até o joelho, só que pelo lado externo.

· Repita os movimentos circulares nos sentidos horário e anti-horário.

· Desça arranhando de leve.

· Agora, suba serpenteando pela coxa até a virilha.

· Desça em direção ao joelho, primeiro pelo lado interno e depois pelo externo.

· Repita a sequência na perna direita.

Barriga, peito e pescoço

· Posicione as mãos abaixo do umbigo.

· Suba pelo centro do peito, sem colocar pressão.

· Desça roçando os corpos.

· Sente-se sobre o quadril dele e beije delicadamente o pescoço.

· Torne a descer roçando seu corpo no dele.

· Termine a massagem com um delicioso sexo oral.

Planta dos pés

· Peça para que seu parceiro deite de costas.

· Apoie o pé esquerdo dele sobre suas pernas.

· Com a mão fechada, pressione a planta, fazendo movimentos para cima. Repita três vezes.

· Aperte o meio do pé (região da curvinha), usando o polegar.

· Ainda com o polegar, pressione cada dedo.

· Volte a fazer o movimento para cima da planta com a mão fechada.

· Repita a sequência no pé direito.