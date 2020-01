30 coisas que acontecem quando você vai morar com seu amor

View this post on Instagram

薇主廚久違上菜 🍜 《檸檬奶油鮭魚》🍋 ♡超大無刺鮭魚+蔬菜 ♡火腿蝦仁炒飯(外賣) ♡養樂多梅酒(亂調) 芊客人讚不絕口 通通吃光 😋 薇主廚超級滿意 瘋狂大笑 😁 #homemade #dinner #fortwo #dinnerfortwo #dinnertime #imadeit #imthecheftoday #lemonsalmon #salmon #veges #broccoli #mushroom #carrot #friedrice #plumwine #food #foodporn #yummy #sofull #檸檬鮭魚 #炒飯 #晚餐 #成功 #vslifeinvancouver