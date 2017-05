Quebra cabeça é jeito criativo de reunir mensagens dos convidados

O conceito tradicional de livros de assinaturas de casamento – com álbuns luxuosos com encadernação em couro e acabamento fino – há tempos já vem caindo em desuso. Isto porque ultimamente os noivos têm optado por inserir em cada detalhe do casamento um toque da personalidade do próprio casal.

Cada vez mais descontraídas, as cerimônias modernas permitem inovações. E não faltam opções para os noivos que buscam uma forma mais criativa de guardar recordações dos amigos que prestigiaram seu grande dia.

Uma das alternativas que têm se popularizado são os guests books transformados em jogos de tabuleiro e peças de quebra cabeça. A proposta é simples: cada convidado escolhe uma peça e deixa um recadinho escrito no verso. Depois os noivos podem guardar os votos de felicidade em baús personalizados ou emoldurar o quebra cabeça montado. Ambas as alternativas ajudam a compor a decoração da casa da nova família.

Por se tratar de uma lembrança que deve durar por toda a vida, fique bem atenta ao material escolhido na fabricação. Peças em papel (ainda que de alta gramatura ) tendem a se desgastar com muita facilidade. Prefira as versões em madeira ou acrílico.

Não se prenda aos formatos tradicionais de quebra cabeças. Para surpreender os convidados e deixar o quadro de assinaturas ainda mais gracioso, invista em formatos diferentes. As peças também podem receber uma impressão especial, com uma foto dos noivos.