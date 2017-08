Mercúrio está retrógado! O que isso significa para cada signo?

Mercúrio iniciou seu movimento retrógrado neste sábado (12). O fenômeno, apesar de trazer um espanto para os amantes de astrologia, é bastante comum para o astro e acontece três vezes ao ano.

O primeiro de 2017 ocorreu entre 9 de abril e 3 de maio. O segundo – o atual – começou neste sábado e segue até 5 de setembro. O terceiro – e último do ano – ocorrerá entre 3 e 22 de dezembro.

Em entrevista a CLAUDIA em live exibido no Facebook na última sexta-feira (11), a astróloga Jacqueline Cordeiro explicou o que acontece com o planeta nesses dias em que se encontra em movimento retrógrado: “Ele não vai para trás. Nós, aqui na Terra, é que temos essa percepção. Ele só anda mais devagar.”

É o movimento lento do planeta no universo que causa tanta confusão típica do período. “Não é o momento ideal para comprar computador, celular, nem carro”, lembrou a astróloga.

Contudo, Mercúrio retrógrado também tem seus aspectos positivos. “Ele pede desaceleração; para que olhemos mais internamente para nós. É um momento bom para análises (…) É como se nós estivéssemos com uma grande lupa, olhando para cada detalhe de tudo.”

Com influência negativa ou positiva, fato é que cada signo se comporta de um jeito. E nossa astróloga Susan Miller analisou como cada um dos 12 signos do zodíaco deve se comportar nos próximos dias em que Mercúrio estiver retrógrado:

Peixes – 20/2 a 20/3

A dica é não começar algo novo durante o Mercúrio retrógrado. Se você não é obrigado a assinar contratos neste período, procure deixá-los para depois do dia 5. Uma sugestão é dia 15. Nunca é sábio assinar contratos quando Mercúrio está retrógrado. A exceção para esta regra é se você já trabalha em uma empresa e por alguma razão não pode assinar o documento anteriormente – ou se já prestou serviço em um outro momento para a companhia e lhe convidaram para prestar seus serviços novamente.

Áries – 21/3 a 20/4

Se você não estiver preparada para ser mãe ou ainda não tiver encontrado sua alma gêmea para ter filhos, aguarde até o fim do Mercúrio retrógrado para tomar tal decisão. Entre os dias 12 e 15, Vênus estará sorrindo para você e lhe ajudará no processo. Além disso, Mercúrio já terá andado para frente desde o dia 5 para lhe dar uma mão.

Touro – 21/4 a 20/5

Tire um tempo para reflexões. Se possível, saia de férias para não se sentir pressionada a tomar decisões imediatas.

A única exceção para a regra é se lhe pedirem para voltar a uma empresa onde já trabalhava e você precisa responder o convite. O contrário também funciona: se você teve vontade de contratar alguém no passado mas não pode, agora é o momento.

Gêmeos – 21/5 a 20/6

Se você trabalhou com uma pessoa no passado e por algum motivo ela deixou de ser sua colega de trabalho, agora é o momento de retomar esse laço.

Por outro lado, se você se encontra fora do mercado e em busca de uma oportunidade sinta-se confiante em aceitar propostas.

Câncer – 21/6 a 21/7

Uma atitude do passado voltará para trazer sua recompensa. Tem a ver com um projeto ou com algo ligado a sua reputação.

Se você precisar assinar contratos, não se afobe: peça a ajuda de um advogado ou espere para fazê-lo entre 12 e 15 de setembro.

Leão – 22/7 a 22/8

Você está ansiosa para finalizar assuntos pendentes da sua vida. Mas logo avisamos: o momento não é o ideal, vá com calma. Até o dia 5, quando Mercúrio toma seu movimento direto, evite assinar documentos ou fazer anúncios impactantes.

Virgem – 23/8 a 22/9

As cláusulas de seus contratos precisam estar bem claras para você a fim de evitar problemas; se não estiverem, evite assiná-los.

Uma curiosidade do Mercúrio retrógrado é que seus efeitos são sentidos de maneira mais violenta no começo e no fim da retrogradação – portanto, próximo ao dia 12 de agosto e 5 de setembro. Se possível, tire alguns dias de folga nos dias próximos ao início e final do período para não dar sorte ao azar.

Libra – 23/9 a 22/10

Você estará tão atarefada socialmente que não sofrerá os impactos da retrogradação de Mercúrio. Você mostrará que há o lado positivo do período em que o astro se movimenta mais lentamente, como o retorno de um amigo do passado para sua vida.

Escorpião – 23/10 a 21/11

Assim como Mercúrio estará mais lento no restante do mês, você também se sentirá assim por mais que se esforce. Aproveite o marasmo para tirar alguns dias de férias.

No campo dos relacionamentos, uma amizade do passado voltará nas próximas semanas e vocês se reaproximarão.

Sagitário – 22/11 a 21/12

Confusões são muito comuns nos dias em que Mercúrio se encontra em movimento retrógrado. A dessa vez é que o destaque esperado em seu trabalho pode ser afetado pelo astro. Um chefe pode se atrasar para uma reunião ou precisar de um tempo adicional para tomar a decisão esperada por você.

Capricórnio – 22/12 a 20/1

Apesar de não ser o momento propício para a decisão, aceite o emprego que lhe for ofertado. O problema de começar um novo cargo com Mercúrio em movimento retrógrado é que sua função sofrerá mudanças em pouco espaço de tempo. Se possível, espere até 5 de setembro para terminar sua contratação e finalizar o acordo.

Aquário – 21/1 a 19/2

Preste atenção em sua vida financeira. Certifique-se que todas as suas transações bancárias foram autorizadas por você. Se for assinar contratos, peça ajuda a alguém que entende do assunto, como advogados.

