Mãe usa blusas antigas do marido para fazer roupas para a filha

Às vezes, não sabemos bem o que fazer com roupas antigas que ainda se encontram em bom estado e, cansadas de usar sempre as mesmas, acreditamos que é hora de repassá-las para outras pessoas.

Stephanie Miller, professora de arte americana, teve uma ideia brilhante para dar um novo fim às camisas antigas de seu marido. Depois que ele levou para casa uma máquina de costura, que comprou por 50 dólares, Miller resolveu transformar as peças em roupas para suas filhas mais novas.

“Nós estávamos vivendo em um apartamento pequeno de apenas um quarto. Eu tinha pouco espaço para pintar, e as tintas a óleo que uso têm componentes que fazem mal à saúde”, contou a professora ao portal Bored Panda. “Com todo o choque do estilo de vida da maternidade, senti que perdi minha identidade e sofri de depressão pós-parto.”

Foi aí que a máquina de costura entrou em ação: ela ajudou Stephanie a redescobrir seu lado criativo e, depois de aprender a fazer bichinhos de pelúcia, a artista começou a assistir tutoriais no YouTube sobre como costurar vestidos.

“Há cerca de três meses, meu marido estava se livrando de algumas roupas e, no topo da pilha que separou, estava uma camisa que eu havia dado a ele no Natal. Fiquei frustrada por ele querer jogar fora algo tão novo. Depois entendi que ele fazia aquilo porque a roupa tinha encolhido”, lembrou Miller.

Apesar de ter ficado triste, ela pensou que podia produzir algo diferente.”Decidi pegar essa camisa e mais outras peças de roupa na esperança de criar algo com elas. Como sigo algumas costureiras no Instagram e vi que algumas delas faziam refashion [que, basicamente, significa a remodelação de alguma roupa], pensei: ‘Eu posso tentar fazer isso‘.”

O resultado ficou tão incrível que, desde então, ela costura várias roupas não só para ela mas também para suas filhas, que adoram a “brincadeira”. “Minha filha de 3 anos chama os vestidos que crio para ela de ‘vestidos da Elsa’ e usa toda semana”, contou a mãe. “Quando estou lavando roupa, elas pegam as camisas do pai e me pedem para fazer vestidos.”

Para que Stephanie não pare os trabalhos, tanto o marido quanto amigos e vizinhos da família têm doado as próprias roupas para que o estoque não acabe.

Veja outras transformações que Miller realizou!