Lembrancinhas fofas para crianças usando giz de cera

Que criança não gosta de pintar? É difícil encontrar alguma. Afinal, é através dos desenhos que as crianças expressam sua visão do mundo, seus sonhos e medos. Seguindo essa verdade absoluta, os kits de pintura sempre fazem sucesso como lembrancinha para os convidados em festas infantis.

Mas como oferecer aos convidados algo tão simples – e barato – como o giz de cera, mas de forma criativa?

A maneira mais comum de entregar o giz às crianças é colocando-o em saquinhos ou caixas personalizadas. Para incrementar o presente, inclua caderninhos ou blocos de colorir de acordo com a identidade visual da festa.

As maletas de tecido são ótimas opções de lembrancinha. Recheadas com bloquinhos, folhas de papel colorido, tesoura e outros itens de papelaria, elas ajudam a organizar o material de pintura da criança e ainda permitem o transporte do kit. Invista em pastinhas de tecido com bolsos e outros compartimentos. O fecho pode ser de zíper, fita ou botão.

Uma forma criativa de entregar o jogo de giz de cera aos convidados é montando quadros decorados. Cada bastão pode ser preso na tela por elásticos ou tiras de imã adesivo. Juntos os bastões de giz podem formar a inicial do aniversariante, a idade ou alguma desenho que combine com o tema da festa. Organize as cores de forma a dar à lembrança um ar de obra de arte.

Além de decorar o quarto, as guirlandas coloridas também ajudam a manter todos os bastões de giz de cera organizados. Eles podem ser presos à base de madeira através de elásticos.

Você também pode preparar kits exclusivos de giz em formatos divertidos. A técnica permite a criação de cores únicas e ainda serve para reaproveitar pedacinhos velhos de giz. Para preparar, separe por cores e quebre os bastões em pedaços menores para preencher as formas de silicone. No forno, aqueça até derreter (normalmente o processo demora em média 10 minutos) e leve à geladeira por 40 minutos. Depois é só desenformar.