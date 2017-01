Horóscopo de 2017: o Amor para seu signo, segundo Susan Miller

Este ano será de muitas transformações! Para se beneficiar de cada uma delas, esteja aberta para aprender e se fortalecer. Confira, a seguir, as previsões de cada signo sobre a vida amorosa:

Áries

21/3 a 20/4

Até outubro, Júpiter, o planeta dos presentes, estará em Libra, seu setor do casamento. É provável que você seja apresentada a pessoas muito interessantes – se estiver buscando um amor, alguém diferente dos demais chamará sua atenção. Quem já é comprometida verá o parceiro passar por uma verdadeira revolução: ele deverá assumir uma visão otimista do futuro e buscar uma vida mais plena. Nesse caminho, vocês dois vão usufruir de oportunidades inéditas. Aproveite! Marte transita por Leão entre 20 de julho e 5 de setembro, período brilhante para a paixão. Entretanto, com Mercúrio retrógrado em alguns desses dias, é provável que uma figura do passado se torne importante. A junção do eclipse de 21 de agosto com Vênus em Leão até 19 de setembro ilumina sua vida pessoal.

Touro

21/4 a 20/5

Sua vida social será renovada e ficará cheia de emoções. É possível que tenha conhecido alguém interessante recentemente. Se perceber a sintonia entre vocês e vislumbrar um futuro frutífero, confie na sua intuição e dê uma chance para a pessoa se mostrar por inteiro. Ela tem tudo para encantar você. Um eclipse em fevereiro dá início a essa tendência. Entre 5 de setembro e 22 de outubro, os dias serão energizados e sedutores – você e seu par vão se sentir bastante próximos. Ainda em outubro, Júpiter deixa Libra e entra em Escorpião, sua casa do amor verdadeiro. Essa conjunção é uma das melhores para conquistar uma relação estável e feliz. É um bom momento para oficializar relacionamentos ou decidir aumentar a família. Qualquer passo em direção ao seu objetivo será beneficiado. No dia de mais sorte no ano – 26 do mesmo mês –, você sentirá a alegria intensa que a vida a dois pode trazer.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Júpiter na sua casa do amor verdadeiro, Libra, faz com que você seja a mais favorecida do zodíaco para encontrar sua alma gêmea. Marte potencializa essa energia de 21 de abril a 4 de junho, quando transita pelo seu signo. Você estará mais confiante, característica que é sempre um afrodisíaco e que beneficia quem quer conhecer pessoas diferentes e de alto-astral. Apesar de o período ser curto, as sementes plantadas nessas datas vão crescer e se manifestar pelos próximos dois anos. O progresso nessa seara será impressionante. Saturno em Sagitário ensina você a dançar com o parceiro sem pisar nos pés dele, ou seja, sem magoá-lo nas pequenas coisas. O planeta também torna você mais empática e verdadeira, traços essenciais para saber se o amado é a pessoa certa para você.

Câncer

21/6 a 21/7

Um novo capítulo terá início em outubro, quando Júpiter entra em Escorpião, sua casa do amor verdadeiro. Em dez anos, o cenário para o romance nunca foi tão favorável. As comprometidas verão as relações florescer ainda mais: tudo o que vocês construíram juntos crescerá de maneira bela e frondosa. Marte, muito sedutor, passará por Escorpião em dezembro, promovendo um mês de paixão intensa. Parece que as cancerianas vão experimentar um fim de ano mágico e repleto de afeto. Se você raramente comemora o Ano- -Novo fora de casa, ficará surpresa em saber que o próximo será compartilhado com alguém que vem tentando conquistar seu coração há tempos e a quem você finalmente dará uma chance. Fogos de artifício não estarão apenas no céu.

Leão

22/7 a 22/8

Em plena Lua cheia, o eclipse do dia 10 de fevereiro levará à realização algo que estava em suspenso e que você realmente desejava: o compromisso com certo alguém. Saturno por perto garante que a consumação, apesar de repentina, terá efeitos duradouros. Já em agosto, os eclipses sugerem viradas. O do dia 7, também durante a Lua cheia, traz muita emoção ao relacionamento: vocês estarão extasiados. No dia 21, além do eclipse, uma série de planetas forma um triângulo dourado no céu, indicando que um fato inesperado garantirá as doses necessárias de esperança, felicidade e amor

na sua vida.

Virgem

23/8 a 22/9

Os eclipses, por mais amigáveis que sejam, têm a responsabilidade de fazer você rever seus planos e se adequar constantemente. Quando um deles acontece, não há mais como continuar vivendo por inércia: você precisa assumir as rédeas de suas escolhas. Em 26 de fevereiro, o fenômeno afeta seus relacionamentos. Uma alteração repentina trará imensa felicidade. Pode ser que você e o parceiro assumam compromisso ou deem o próximo passo na relação. Essa aliança vai ser fonte de muita inspiração. Considere este o início de um novo capítulo – o que também quer dizer deixar para trás aquilo que não acrescenta em nada ao par.

Libra

23/9 a 22/10

Você gosta de socializar, o que aumenta as possibilidades de conhecer alguém especial, sendo bem provável que ocorra sob os cuidados de Júpiter. Os eclipses fazem a temperatura subir nos relacionamentos. Em fevereiro, um climinha deve surgir com uma pessoa inesperada, talvez no trabalho. Já em agosto, os sentimentos chegam ao ápice. Será tanto amor, paixão e felicidade que mal vai dar para acreditar no que acontece ao seu redor, libriana. As comprometidas também se beneficiam dessa onda. Poderosas, terão a chance de escolher o destino que preferirem para a vida a dois. Comprar um apartamento? Vai dar certo! Ter mais um filho? Vá em frente. Esta é a temporada de realizar sonhos, e você é a estrela do momento.

Escorpião

23/10 a 21/11

No dia 26 de fevereiro, o eclipse solar em Peixes ilumina sua casa do amor verdadeiro. É provável que, em dias próximos a essa data, alguém muito especial passe a fazer parte da sua vida. Essa pessoa será tão importante para você que, a princípio, a deixará com a cabeça nas nuvens e borboletas no estômago. Netuno, o planeta que traz mais inspiração ao seu dia a dia, também está na sua casa do amor e alinhado com esse eclipse. Isso quer dizer que talvez você se esqueça do lado prático na hora de tomar decisões relativas a relacionamentos. Não se deixe levar a ponto de escolher caminhos sem estabilidade: pense no futuro.

Sagitário

22/11 a 21/12

Urano, o planeta dos acontecimentos inesperados, estará na sua casa do amor verdadeiro. Logo no início do ano, ele se une a Marte. A força dos dois combinada é garantia de muito agito e emoção nessa seara. Somado a isso, Júpiter em Libra dá estabilidade e durabilidade a qualquer relação iniciada agora. Os casais vão passar mais tempo juntos, e o astral estará tão bom que não vai sobrar tempo para brigas. Mais próximos, vocês poderão traçar objetivos ambiciosos, como comprar uma casa, abrir um negócio ou aumentar a família.

Capricórnio

22/12 a 20/1

O romance vai se manifestar diversas vezes neste ano, mas ficará especialmente mais forte em aventuras realizadas a dois. Aproveite que os astros estão colaborando e combine viagens para explorar destinos exóticos e exuberantes. Três meses se destacam: fevereiro, setembro e outubro. Novembro será excelente para as solteiras: a vida social fica agitada e, em uma das muitas festas e eventos, você deve conhecer alguém especial, que fará seus olhos brilharem.

Aquário

21/1 a 19/2

Um eclipse em 10 de fevereiro faz sua atenção se voltar para seu relacionamento. É o momento de notar quem está ao seu lado e de conversar sobre os próximos passos. Um triângulo dourado no céu garante que a decisão, seja qual for, será duradoura e muito satisfatória. Já o fenômeno de 21 de agosto ilumina sua casa das parcerias: nenhuma relação permanecerá igual. Mas não se preocupe; as mudanças virão para o bem. Vocês podem programar uma viagem juntos para fortalecer laços. Novamente, os astros se encarregam de assegurar que o destino do casal seja estável e feliz.

Peixes

20/2 a 20/3

O dia de maior sorte do ano será 26 de outubro, quando Júpiter entra em sintonia com o Sol e promove momentos de muita paixão com o amado. Mas há outros períodos fortes para o romance, principalmente entre junho e julho, quando Marte passará por Câncer, potencializando as emoções. A fase é boa, inclusive, para tirarem férias juntos: vocês vão se aproximar muito. Em dezembro, Netuno e Júpiter fazem um raro encontro e iluminam parcerias.