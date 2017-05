Festa infantil: Dicas para organizar uma festa para gêmeos

Celebrar o aniversário de um filho já é uma alegria imensa. Festejar o novo ano de gêmeos é um momento ainda mais especial para os pais.

Mas organizar uma comemoração dupla sempre é um desafio, pois à medida que as crianças crescem os interesses vão se distanciando e tornam a escolha de um tema único ainda mais complicada.

Para não errar, tenha em mente que o foco é criar duas festas dentro de uma, ressaltando a personalidade de cada aniversariante na decoração.

Um tema para cada um

Às vezes, os gostos dos aniversariantes são tão distintos que fica quase impossível encontrar um tema que agrade a ambos. Nestes casos, a melhor opção é definir um tema para cada um, mas compartilhando a mesma identidade visual.

A mesa pode ser dividida ao meio ou podem ser montadas duas mesas separadas. O importante é fazer com que, mesmo sendo diferentes, os temas conversem entre si. Para isso, use paletas de cores que harmonizem, criando um contraste interessante visualmente.

É necessário também duplicar todos os elementos da festa: bolos, docinhos personalizados e lembrancinhas.

Para casais de irmãos, há ainda a possibilidade de trabalhar com temas que expressem essa dualidade, como pirata e sereia, Peter Pan e Sininho ou Soldadinho de Chumbo e Bailarina.

Tema único





Para quem pretende utilizar um único tema para a festa, a melhor estratégia é apostar em propostas neutras, como circo, safári ou fazenda, pois fazem parte do universo infantil e normalmente agradam a todos os pequenos. As festas inspiradas em profissões e lugares também são uma boa pedida.

Seja qual for a escolha do tema, o mais importante é respeitar a individualidade de cada aniversariante. Cada uma deve ter destaque semelhante na decoração, tomando o cuidado para que um não se sobressaia em detrimento do outro.