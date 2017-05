Festa infantil com tema parque de diversões

Parque de diversões é um daqueles temas clássicos que de tempos em tempos volta com força ao cenário de festas, mas, no fundo, nunca sai de moda. E nem poderia! Com charme e graça, ele une todos os elementos que uma boa festa deve ter: brinquedos, comidinhas gostosas e muita diversão.

Vermelho, amarelo e azul normalmente são as cores escolhidas para festas com esta temática. A combinação vibrante é perfeita para trazer à decoração toda a energia destes espaços. É interessante equilibrar o uso das cores com tonalidades secundárias ou cores suaves, como branco e bege. Assim, o efeito visual não se torna cansativo ao olhar.

Como os parques de diversões remetem diretamente à infância dos pais e avós da criança, uma proposta é dar ao tema uma identidade visual vintage. Caixotes antigos, bibelôs de família e brinquedos do próprio aniversariante ganham destaque na decoração da mesa do bolo.

Apesar de as cores vibrantes combinarem perfeitamente com o tema parque de diversões, uma cartela de tons pastel pode ser uma boa alternativa para os pais que desejam dar à comemoração um ar mais elegante. Tons suaves de rosa, azul e amarelo podem criar um efeito visual lindo.

Os docinhos são o grande trunfo da decoração, pois o tema permite infinitas possibilidades de personalização. Brinquedos tradicionais, como roda gigante, xícara maluca, carrossel e carrinho bate-bate, podem – e devem – ser representados em forma de doce.

Inclua também no cardápio da festa alguns petiscos e guloseimas que tradicionalmente são servidos nestes locais, como pipoca, algodão doce, maçã do amor e churros.