Festa infantil: 3 opções de lembrancinhas comestíveis

A escolha das lembrancinhas sempre gera preocupação nos pais, pois os mimos entregues aos convidados precisam agradar, mas não podem ser caros demais a ponto de pesar no orçamento do evento.

Diante deste embate, as lembrancinhas comestíveis são boas alternativas, pois dificilmente vão parar no lixo após a festa. Listamos 3 opções lindas e gostosas:

As maçãs decoradas com confeitos ou pasta americana já desbancaram de vez a maçã do amor tradicional, coberta com caramelo. Seguindo a identidade visual da festa, elas podem se adequar a praticamente todo tema. As versões mais simples podem custar a partir de R$ 3 a unidade.

Com o crescente aperfeiçoamento dos cookie designers brasileiros, os biscoitos decorados se tornaram verdadeiras obras de arte, com réplicas perfeitas e detalhadas de personagens. Por ser uma opção mais cara de doce se comparada às guloseimas tradicionais, é comum oferecê-la apenas como lembrança. Mas sejam os cookies decorados com glacê real ou pasta americana, os personalizados sempre fazem sucesso. As versões mais simples podem custar a partir de R$8.

Outra opção gostosa e fácil de preparar é o bolo no pote. O segredo para um visual atrativo está na montagem. Mescladas com generosas camadas de recheio cremoso, as camadas de bolo devem ser fofas e molhadinhas. O recheio pode ser brigadeiro, beijinho, doce de leite ou bicho de pé. Cada bolo no pote custa a partir de R$ 4 a unidade.