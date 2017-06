Casamento: 3 acessórios diferentes que são tendência para noivas

Quando falamos sobre acessório de noiva logo pensamos em grinalda, brincos, aliança e buquê. Mas existem outras opções que podem se tornar poderosos aliados na composição do look dos seus sonhos. De olho nas passarelas e no mercado internacional de noivas, identificamos 3 tendências que prometem conquistar as noivas brasileiras:

–

Depois do ear cuff, o acessório da vez é o palm cuff. A pulseira de mão – e não de punho – apareceu de forma mais ousada, cobrindo boa parte da mão na coleção Cruise 2018 da grife Gucci, apresentada no Palazzo Pitti, na Itália.

Para noivas, a tendência de moda desponta através de versões mais finas do acessório, com pedrarias delicadas.

O fascinator veio para ficar! Leve e delicado, este acessório combina bem com cerimônias diurnas e descontraídas. Para quem sonhava em usar véu, uma opção interessante é incluir voilette. O resultado é sempre muito charmoso!

Outro acessório que promete fazer sucesso entre as noivas nas próximas temporadas é o medalhão. Preso ao buquê da noiva, ele serve como uma bela homenagem às memórias da família. Ele pode conter uma gravação com o brasão da família, as iniciais de alguém querido ou mesmo fotos de familiares que já morreram.