6 destinos nacionais para curtir o outono com a família

Há quem prefira viajar durante as épocas quentes e ensolaradas, quando a maioria dos destinos turísticos ficam apinhados de gente e os preços das passagens e hotéis nas alturas. Depois da alta temporada, as temperaturas ficam mais amenas, as chuvas dão trégua e os descontos pipocam nos sites de viagem. Por isso, uma boa alternativa é fazer as malas antes do frio chegar de vez e juntar a família toda para viajar durante o outono. A seguir, listamos seis bons destinos espalhados pelo Brasil que são a cara da estação:

1. Gramado (RS)

Um dos municípios gaúchos mais visitados do sul do país, Gramado tem ares de Europa com uma arquitetura inspirada no estilo alemão. Pontos como o Lago Negro, a Igreja de São Pedro e o Mini Mundo, uma cidade em miniatura com réplicas de construções europeias, são bons atrativos da cidade. No outono, o clima fica ainda mais favorável para se deliciar com um strudel na Casa da Velha Bruxa ou um chocolate quente da Caracol.

2. Campos do Jordão (SP)

Situado na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão é, de longe, um dos destinos mais visitados por fãs de clima ameno, boa gastronomia e belas paisagens serranas. Com 1630 metros de altitude, é a cidade mais alta do Brasil, o que resulta nas quatro estações do ano bem definidas. Durante os meses de maio e junho, as folhas das árvores do Horto Florestal e demais parques ganham variados tons de laranja, vermelho e roxo. O movimento moderado de turistas é um dos bons motivos para visitar a cidade durante o outono, antes da alta temporada de inverno.

3. Paraty (RJ)

No outono, as chuvas começam a dar trégua aos turistas que desejam visitar a cidade afamada por suas belas praias e centro histórico preservado. Aproveite para ir ao vilarejo de Trindade ou passear pelas ruas com lojinhas de artesanato sem a multidão de pessoas da alta temporada. A Festa do Divino, que começa no dia 26 de maio, deixa a cidade toda enfeitada e colorida. Em junho, costuma acontecer o Bourbon Festival Paraty, um dos maiores festivais de jazz do país.

4. Monte Verde (MG)

Com clima ameno e paisagem bucólica, o distrito mineiro é cercado por belas áreas verdes, estruturas rochosas e montes. Dá para encontrar uma grande variedade de pousadas com banheiras de hidromassagem e lareira nos quartos — itens quase obrigatórios em um destino cuja temperatura pode chegar a 5° C durante as noites mais frias de outono. Entre os principais pontos turísticos de Monte Verde estão o Chapéu do Bispo e a Pedra Redonda.

5. Pantanal (MT/MS)

Quem deseja ver de perto a fauna e vida selvagem do cerrado deve marcar viagem ao Pantanal entre maio e setembro, período em que ocorre a vazante dos rios e bichos como jacarés, aves e onças aparecem para beber água. No outono, o acesso até as fazendas também fica mais fácil sem as estradas de terra alagadas. É possível fazer passeios de barco, pesca ou apenas contemplar a rica paisagem e flora da região.

6. Curitiba (PR)

A capital paranaense abriga belos pontos turísticos como o Jardim Botânico e o Bosque Alemão, além de construções modernas a exemplo da Ópera de Arame e o Museu Oscar Niemeyer, com peças de Tarsila do Amaral e Cândido Portinari. Durante o outono, o clima ameno torna o destino mais agradável aos que desejam conhecer seus parques, os restaurantes de comida italiana do bairro de Santa Felicidade e a rua 24 horas, que concentra o burburinho e centro de compras da cidade. Passeio para toda a família, o trem que vai até Morretes passa por um dos trechos mais preservados de Mata Atlântica do país.