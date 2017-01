5 tipos de buquês incríveis feitos sem usar flores

A beleza das flores naturais é indiscutível e é por isso que elas são praticamente obrigatórias na decoração de um casamento. Mas o alto custo e a baixa durabilidade das flores naturais têm feito muitas noivas repaginarem o conceito de buquê.

Ao apostar em outros materiais na confecção do buquê a noiva não só garante um toque de originalidade ao look como permite que o acessório seja guardado como lembrança do grande dia.

Confira algumas opções criativas:

Broches podem ser garimpados entre os familiares e amigos. Desta forma, o buquê passa a ser uma homenagem às pessoas queridas.

Origami, a arte japonesa de criar dobraduras delicadas e realistas de objetos e elementos da natureza, pode ser utilizada para substituir as flores naturais.

As dobraduras não são a única forma de utilizar flores de papel no buquê. Existem inúmeras técnicas que podem ser utilizadas nos mais diferentes tipos de papeis. As flores podem ser feitas com páginas do livro preferido da noiva, cartas da família ou partituras das músicas do casal. Use a criatividade!

Botões dão um ar mais jovial e divertido ao acessório, dando um toque de cor ao vestido clássico branco.

Flores de tecido ganham dos outros materiais no quesito realismo. Quando feitas por artesãos talentosos elas ficam muito semelhantes às verdadeiras e igualmente graciosas.