4 dicas para decorar a casa para celebrar o Natal

Cada uma a seu modo, quatro mulheres mostram como enfeitam para o Natal seu espaço preferido, seja o canto da árvore, a mesa de jantar ou até a entrada. Aproveite as dicas na sua festa:

Leia mais: 33 mesas para você se inspirar e criar uma ceia de Natal inesquecível.

1. Fonte de brilho

Além de ser o dia do Natal, em 2016 o número 25 traz um significado extra para a empresária Adriana Trussardi, 45 anos: ela comemora bodas de prata com o marido, Romeu Trussardi, e também o primeiro quarto de século da empresa de enxoval que os dois fundaram, a Trousseau. Por isso, o número, feito de MDF pintado por ela com tinta spray prateada, virou destaque na árvore, ao lado de outros enfeites adquiridos ao longo do tempo. “Costumo investir apenas em tons neutros e metalizados. O resultado fica sofisticado e não compromete a decoração”, conta, na área externa do apartamento em que mora com o marido e os três filhos, em São Paulo. “A varanda é o ponto alto da casa. Ali, a árvore pode ser contemplada de todos os ambientes.”

Veja também: 14 mesas de Natal: detalhes que impressionam os convidados.

2. Ponto de encontro

Diariamente, a empresária Marcela Caio, 30 anos, toma café da manhã ou janta com os pais e os três irmãos na casa da família, no Jardim Europa, em São Paulo. “A mesa é nosso ponto de encontro”, conta ela. No Natal, a celebração também acontece em torno da comida, como manda a tradição, mas o número de convidados aumenta. É Marcela quem planeja e executa cada detalhe. “Herdei essa paixão da minha avó materna, Theodora.” É justamente por isso que o e-commerce de decoração de Marcela chama-se Theodora Home. Nesta proposta, a mesa da festa fica no jardim. “Elejo um elemento principal para depois definir os demais. Aqui, o ponto de partida foi a louça, de porcelana italiana.” A estampa se repetiu no marcador de lugar; e a cor, no jogo americano e no guardanapo, ambos de linho. Quem usa louça mais básica pode destacar outro ponto da composição. “Certo ano criei um centro de mesa com taças de diferentes formatos preenchidas com frutas vermelhas. Foi um sucesso!”

Leia mais: Guirlandas de porta: opções para deixar a casa em clima de Natal.

3. Originalidade à prova

“A noite de Natal é o momento de reunir a família e compartilhar o balanço do ano”, afirma a designer de joias Carol Keutenedjian, 35 anos, sobre a data em que recebe em seu apartamento, no Jardim Paulista, em São Paulo. O espaço foi projetado pela arquiteta santista Helena Camargo e inclui objetos de design com um toque lúdico, como a cadeira de acrílico dos anos 1960 do finlandês Eero Aarnio. “O formato lembra a metade de uma bola natalina. Então, aproveitei para enfeitá-la, deixando-a ainda mais no clima”, conta Carol. Para incrementar, lançou mão de almofadas vermelhas e verdes, um cordão de luzinhas de LED em todo o contorno e uma hera artificial na corrente. O arranjo promete encantar a todos, especialmente aos sobrinhos pequenos, que já são fãs da peça. “Eles se revezam para ver quem fica mais nela. Se essa produção sobreviver à farra do Natal, vou pensar em outras possibilidades para mantê-la decorada sempre.”

Veja também: Sobremesas para o Natal: 45 receitas irresistíveis.

4. Feita à mão

Desde pequena, a arquiteta Thabata Frazão, 28 anos, gosta de trabalhos artesanais. Já restaurou uma mesa e fez uma poltrona. Na casa em que mora com o marido e, a partir do ano que vem, com o filho que está esperando, as criações convivem com peças de design. Para este Natal, ela montou uma guirlanda de rosas artificiais: forrou uma rosca de isopor com TNT verde e aplicou, uma a uma, com cola quente. “É uma forma simpática de dar boas-vindas. Em tamanho menor, funciona como centro de mesa e até mimo.”

Leia mais: Receitas deliciosas de arroz para Natal e Ano Novo.