5 atitudes infalíveis para recarregar as energias

Não é raro, nesta época do ano, sentir que a energia está acabando. Confira cinco atitudes infalíveis para despertar seu corpo:

1. Cuide do prato

Fracionar as refeições não é uma estratégia usada exclusivamente para perda de peso. Ela também ajuda a manter os níveis de açúcar, que geram energia para o corpo. Priorize alimentos com baixo índice glicêmico, como cereais ricos em fibras e carboidratos integrais, que não provocam picos de açúcar no sangue – estes dão energia instantânea, mas ela dura pouco.

2. Ajuste o sono

A qualidade é mais importante que a quantidade de horas dormidas. Para conquistá-la, além de tomar um banho relaxante antes de deitar, você pode usar aplicativos (como o Sleep Better) que monitoram os ciclos do seu sono durante a noite toda e, como um despertador inteligente, calculam a melhor hora para você acordar. Disponível para Android e iOS. Grátis.

3. Tome água

Um estudo publicado no site americano Journal of Nutrition mostrou que a desidratação pode provocar tristeza, dificuldade de foco e cansaço. Para saber se você está bebendo a quantidade certa de água, fique de olho na cor da urina: quanto mais clara ela estiver, melhor.

Dica: gengibre misturado à água e chá-verde são potenciais energéticos.

4. Alivie a tensão

O stress também é um grande inimigo da disposição. Fazer pequenas pausas durante o dia para ligar para uma amiga e dar boas gargalhadas libera endorfina no cérebro e afasta a sensação de fadiga. “Dedique alguns minutos para alongamentos e meditações. O bem-estar é imediato”, garante a personal trainner Cau Saad, de São Paulo.

5. Vá para a rua

É possível aumentar o nível de energia em 20% com atividades leves, como uma caminhada ou um passeio com o cachorro, mostraram pesquisadores da Universidade de Georgia, nos Estados Unidos. Se a prática for ao ar livre, melhor ainda: o déficit de vitamina D (produzida pelo corpo durante a exposição ao sol) também está associado à fadiga.

