Todos os pais devem ler o texto de Zuckerberg sobre criar meninas

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, usou sua conta na rede social para anunciar a chegada de seu segundo bebê. Ele e a esposa, a médica Priscila Chan, esperam uma menina.

No anúncio, o empresário escreveu um lindo depoimento sobre ser criado com meninas e a importância de mulheres fortes em nossas vidas. Prepara-se para se emocionar:

“Priscilla e eu estamos felizes em compartilhar que estamos esperando outra menina!

Depois de nossa experiência difícil em ter Max, não tínhamos certeza do que esperar ou se teríamos uma outra criança. Quando Priscilla e eu descobrimos que ela estava grávida novamente, nossa primeira esperança era que a criança fosse saudável. Minha próxima esperança foi de que seria uma menina. Eu não consigo pensar em um presente maior do que dar uma irmã à Max. Ela terão uma a outra.

Eu cresci com três irmãs e elas me ensinaram a aprender com mulheres inteligentes e fortes. Eles não eram apenas minhas irmãs, mas alguns dos meus melhores amigos. Elas foram aos livros, à música, esportes, culinária e tocaram suas carreiras. Eles me mostraram como competir e ainda rir juntos depois.

Priscilla cresceu com duas irmãs e elas lhe ensinaram a importância da família, a cuidar dos outros e a trabalhar duro. Elas se apoiaram como estudantes universitários de primeira geração e, depois, em suas carreiras em medicina e negócios. Eles têm tantas brincadeiras – daquele tipo que só irmãos podem entender.

Somos todos pessoas melhores por causa das mulheres fortes em nossas vidas – irmãs, mães e amigas. Mal podemos esperar para dar as boas-vindas à nossa pequena e fazer o nosso melhor para criar outra mulher forte.”