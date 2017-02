‘Tampão’ é encontrado dentro de mulher 20 dias após o parto

Procedimentos médicos nem sempre saem como deveriam – o que pode ser terrível para o paciente. Foi o que aconteceu com a educadora física Thamara Macêdo em Teresina, no Piauí. 20 dias após dar à luz, ela descobriu que os médicos haviam esquecido um “tampão“, pedaço de tecido utilizado para estancar sangramentos, dentro dela.

“Foram 20 dias horríveis. Me sentindo mal, sentindo um mau cheiro em mim e não sabia o que era. Saí da maternidade sem nenhum tipo de informação. Não me falaram do tampão, não me falaram quando devia voltar para retirar os pontos, nem marcaram o meu retorno após o resguardo. Apesar disso, achei que estava saudável. Meu medo era que eu tivesse pego uma infecção e só descobrisse quando não tivesse mais jeito”, relatou ao G1.

Com dores no útero e febre perene, foi procurar ajuda no Hospital Geral do Buenos Aires, também em Teresina. Ao examiná-la, um ginecologista descobriu o que havia acontecido. “Deixaram um tampão do tamanho de uma fralda de pano. Muita irresponsabilidade e negligência médica”, desabafou o marido em sua página pessoal no Facebook.

Em nota, a Maternidade Dona Evangelina Rosa, onde Thamara deu à luz, informou que foi acionado o Núcleo de Segurança do Paciente. Agora, os profissionais que estiveram presentes no procedimento irão discutir o caso e prometem transparência no resultado da avaliação, que será divulgada ao final da investigação.