Sobrevivente do holocausto e soldado vivem juntos por 70 anos

O soldado escocês John Mackay, de 23 anos, fazia parte da tropa responsável por libertar o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, em 1944, no final da Segunda Guerra Mundial. Uma das prisioneiras era a húngara Edith Steiner, de 20 anos, conhecida como Eci. Ela era uma das únicas sobreviventes do holocausto em sua família, tendo perdido 39 parentes, mortos pelo governo nazista.

Leia também: Como um chocolate mudou a história de uma mulher grávida em um campo de concentração

Durante um baile para celebrar a libertação, John pediu que um amigo intermediasse seu convite para uma dança com Edith. A jovem disse que só aceitaria o convite caso fosse feito pelo próprio John, e ele teve que aceitar o desafio. Aquela primeira dança originou uma história de amor de mais de 70 anos. Eles se casaram em julho de 1946 e tiveram dois filhos, Sharon and Peter. Este ano, após comemoram o 71º ano como namorados, Edith faleceu ao lado do companheiro.

Assine a nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades!