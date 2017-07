Símbolo da luta por educação, Malala completa Ensino Médio

A ativista paquistanesa Malala Yousafzai, 19 anos, celebrou mais uma grande conquista: a conclusão do Ensino Médio. Na última semana, celebrou a vitória criando uma conta no Twitter. “Último dia no colégio e primeiro dia no Twitter”, escreveu.

A jovem e sua família moram no Reino Unido, onde precisaram se refugiar após a garota ser atacada pelo Talibã. O grupo extremista é contrário à militância de Malala, que atua para que meninas tenham direito de estudar.

Com um brilhante histórico escolar e um Nobel da Paz na mochila, ela revelou, em março, que aplicaria para entrar na célebre Universidade de Oxford. Filosofia, ciências políticas e econômicas era, até então, a área escolhida.