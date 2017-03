Sem Victor, Léo aparece sozinho no 1º The Voice Kids ao vivo

Neste domingo (12) aconteceu o primeiro dia de competição ao vivo do programa The Voice Kids, da Rede Globo. E o que o público pode notar foi a ausência do cantor Victor Chaves, 41 anos, no banco de jurados da atração – deixando seu irmão Léo Chaves, 40 anos, sozinho no palco.

Victor está afastado do reality-show desde 26 de fevereiro, quando sua ausência foi anunciada. O sertanejo se retirou do programa depois que sua mulher, Poliana Bagatini, o acusou de tê-la agredido.

Hoje, no começo da atração, o apresentador do programa André Marques não explicou a ausência de Victor entre os jurados e apenas anunciou os demais integrantes da banca: Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e o irmão e companheiro de dupla sertaneja do cantor, Léo.

A agressão

Na última semana de fevereiro, Poliana e Victor discutiram na residência do casal, no bairro Luxemburgo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Foi então que agressões foram registradas.

De acordo com a Polícia Civil, Poliana contou ter sido jogada no chão pelo marido, que desferiu chutes em seguida. O motivo da briga teria sido torpe, segundo o boletim de ocorrência.

No dia 25 de fevereiro, Poliana, grávida do segundo filho do casal, dirigiu-se ao ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte para realizar o exame de corpo de delito após denunciar o marido por violência doméstica.

Ao deixar o local, Poliana teria recebido mensagens com ameaças de familiares do cantor, de acordo com informações do G1.

Após o incidente, Poliana acabou desistindo de prestar depoimento sobre o caso e postou uma carta em seu Instagram explicando a situação.

“Em momento algum, considerei que tivesse ocorrido qualquer crime, principalmente, praticado por meu marido Vitor, tanto que falei em meu depoimento na polícia que não tinha interesse na apuração de natureza penal (…) Vitor não me machucou e nunca me machucaria e, para comprovar, a inexistência de qualquer lesão, resolvi fazer a perícia no IML. Apesar do transtorno que toda a repercussão nos causou, meu bebê e eu estamos em pleno estado de saúde” escreveu.

Casamentos traumáticos

Poliana é a segunda esposa de Victor. Antes, o cantor foi casado com a ex-bailarina do Domingão do Faustão, Claudia Swarowsky, 35 anos, cujo casamento durou cerca de três meses, em 2013.

A união de Victor e Claudia acabou por causa do ciúmes excessivo do cantor. Na época, Victor chegou a exigir que a esposa deixasse de se apresentar no palco do dominical da Rede Globo, segundo o jornal Extra.

Três anos depois do casamento-relâmpago, Victor divulgou que o novo matrimônio. Em março de 2016, um mês apos o nascimento de sua primeira filha, Maria Vitória, 1 ano, ele e Poliana anunciaram que se casariam.