Saiu o primeiro trailer da continuação de ‘Simplesmente Amor’!

Uma das cenas mais icônicas do filme Simplesmente Amor – sucesso desde que foi lançado em 2003 – é o momento que o personagem Mark (Andrew Lincoln) se declara com plaquinhas para Juliet (Keira Knightley). E foi inspirada nela o primeiro trailer da continuação do filme, que estreia na próxima sexta feira, 24 de março, na BBC britânica.

14 anos depois da história original, praticamente todo o elenco original se reúne em um curta que terá duração de 10 minutos. A produção faz parte do Red Nose Day, evento realizado a cada dois na Inglaterra anos para arrecadar fundos para a Comic Relief – organização britânica de caridade, que utiliza o riso para combater a miséria. Atualmente, ela mantém mais de mil projetos sociais ao redor do mundo.

Nas imagens, os protagonistas aparecem recriando a cena de Mark, porém, ao invés de uma declaração de amor, as plaquinhas fazem piada com o envelhecimento dos atores e também referências ao Red Nose Day. O crescimento dos atores mirins Thomas Sangser (Sam) e Olivia Olson (Joanna), em especial, chama a atenção.

Assista ao trailer: