Finalmente inventaram roupas que crescem junto com as crianças

Comprar roupa para as crianças é sempre uma novela já que os pequenos crescem e, em pouco tempo, elas não servem mais. Pensando nisso, Ryan Mario Yasin, um estudante do Royal College of Art, na Inglaterra, desenvolveu a Petit Pli, uma linha de roupas para crianças com um sistema que permite que o tecido se estique e acompanhe o crescimento dos pequenos. Com isso, o designer espera que as roupas durem mais e ajudem a reduzir a quantidade de resíduos gerados pela indústria têxtil.

“A estrutura se deforma com o movimento das crianças, expandindo e contraindo em sincronia com seus movimentos”, comentou o designer ao portal Dezeen. O plano é que a mesma roupa se adapte ao corpo da criança dos 6 meses aos 3 anos de idade,

O estudante teve essa ideia depois de comprar roupas para o sobrinho e elas não servirem mais quando eles finalmente conseguiram se encontrar. O projeto foi desenvolvido durante oum programa de mestrado em Engenharia de Inovação em Design,

Para tornar o projeto possível, Yasin usou seus conhecimentos em engenharia aeronáutica. Ele pesquisou sobre estruturas em fibras de carbono para pequenos satélites para desenvolver um conjunto de dobras que permitem que a roupa se estenda quando puxada. Além disso, as peças são a prova d’água e de vento.

“As crianças crescem e não cabem mais em suas roupas em questão de meses e, ainda assim, nós produzimos miniaturas de roupas de adultos em vez de pensarmos algo próprio para elas. Com aproximadamente 11 milhões de crianças no Reino Unido, pensei que já era hora de repensar as roupas dos pequenos”, contou ele.

Agora, Yasin está levantando investimentos para a Petit Pli e planeja fazer os primeiros lotes para venda no Reino Unido em pouco tempo.

