Roger Abdelmassih irá cumprir prisão domiciliar

O ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a 181 anos de prisão por estuprar pacientes em sua clínica de reprodução assistida, conseguiu na Justiça o direito de cumprir prisão domiciliar. Segundo o jornal A Folha de S.Paulo, a decisão judicial foi confirmada pelo advogado dele, José Luis de Oliveira Lima.

Abdelmassih está internado há mais de um mês no Hospital São Lucas, em Taubaté (SP), para tratar de uma pneumonia. Desde sua prisão, foram diversas internações em função de problemas cardíacos. A doença foi a justificativa da defesa para solicitar o indulto humanitário, concedido aos detentos que não têm condições de levar o tratamento dentro da prisão.

Relembre o caso

Conhecido por ser um dos principais especialistas em reprodução assistida do país, ele foi acusado de estupro por diversas pacientes. A primeira denúncia chegou ao Ministério Público em abril de 2008, vinda de uma ex-funcionária do ex-médico. Depois, dezenas pacientes com idades entre 30 e 40 anos revelaram os abusos sexuais sofridos dentro da clínica. Além das investidas em momentos a sós, sem companheiros ou enfermeiras, três mulheres foram molestadas após a sedação.

Foram 3 anos foragido até a deportação do Uruguai e a prisão em 2014. Em 2010, Abdelmassih foi condenado em primeira instância a 278 anos de prisão pela série de estupros. Por conta da prescrição de alguns crimes, a pena caiu para 181 anos em 2014.