Parlamentar polonês diz que mulheres são menos inteligentes

Membro do Parlamento Europeu e ex-candidato à presidência da Polônia, Janusz Korwin-Mikke’s, 74 anos, chocou a todos, homens e mulheres, ao proferir em plena sessão o seguinte discurso:

“Claro que as mulheres devem ganhar menos que os homens porque elas são mais fracas. Elas são menos inteligentes, e devem ganhar menos. Isso é tudo.”

Ultrajada por seus comentários, a espanhola Iratxe Garcia Perez, também membro do Parlamento, respondeu à altura: “estou aqui para defender todas as mulheres européias de homens como você”. Assista:

Aqui, um lembrete para o senhor Janusz – estas 9 mulheres certamente o superam em inteligência e força:

Angela Merkel A chanceler alemã de 62 anos representa um pilar das forças liberais entre as nações mais poderosas do mundo – ela enfrentará uma complicada candidatura à reeleição neste ano, com a missão de manter a Europa unida diante de movimentos como o Brexit e a ascensão de políticos ultraconservadores, como Trump e a france LePen. De acordo com a Forbes, que a elegeu a terceira mulher mais poderosa do mundo em 2016, ela guiou o país ao longo de uma recessão e tomou atitudes exemplares diante de uma grave crise de refugiados – mais de um milhão de imigrantes entraram na Alemanha nos últimos anos. Sheryl Sandberg

Aos 47 anos, Sheryl tem uma fortuna acumulada em 1,37 bilhões de dólares. Ela é Chefe de Operações do Facebook desde 2008 – desde então, a receita da empresa aumentou 66 vezes. Doou 31 milhões de dólares em ações do Facebook para fundos de caridade que ajudam a empoderar mulheres no mercado de trabalho.

3. Michelle Obama

Ao final do segundo mandato de Barack Obama, ele tinha 64% de aprovação. Michelle, 53 anos, sua mulher, tinha 72%. Como primeira-dama, ela liderou iniciativas poderosas contra a obesidade infantil, incentivando a prática de exercícios e o controle nutricional, por meio da reformulação dos rótulos dos alimentos.

4. Zanny Minton Beddoes

Desde fevereiro de 2015, Zanny Minton Beddoes é diretora de redação da Economist, uma das mais respeitadas e influentes publicações sobre economia, política e ciências em todo o mundo, com 1,6 milhão de leitores.

5. Carmen Lúcia

Ex-aluna de um internato de freiras, Carmen Lucia, 63 anos, chegou ao Superior Tribunal Federal brasileiro em 2006. No ano passado, passou a presidi-lo – é a segunda mulher a ocupar o cargo. Diferentemente dos colegas, dispensa os privilégios de seu cargo. Diz-se que dirige um Astra, veículo fora de linha, até o tribunal. Ela promete lutar para reformar o estatuto da magistratura e torná-lo compatível com o país em que vivemos.

6. Thelma Krug

A cientista, finalista do Prêmio CLAUDIA 2016, é vice-presidente do Painel Intergovernamental de Mudança Climática, órgão internacional, criado pela ONU, para avaliar a ciência do aquecimento global. Aqui, no Brasil, é diretora de políticas para o combate ao desmatamento do Ministério do Meio Ambiente. Seu desafio é desenvolver meios de conter o aquecimento da temperatura em todo o mundo com, no máximo, aumento de 1,5ºC.

7. Maryam Mirzakhani

Em 2014, a iraniana recebeu a medalha Fields de matemática, a maior honra que um matemático pode receber em sua carreira. PhD pela Universidade de Harvard, dedicou-se a resolver problemas relacionados às estruturas geométricas das superfícies e suas deformações. O prêmio seria o reconhecimento de sua contribuição à teoria conhecida na área como Hipótese de Riemann.

8. Serena Williams

A tenista tem 35 anos, 1,75 m e 70 kg. Já foi sete vezes rankeada como a número 1 do mundo pela Associação de Tênis Feminino. (A última vez foi em 30 de janeiro deste ano.) Considerada a maior jogadora de tênis de todos os tempos, engajou-se na luta pela equidade salarial no esporte. “Fiz os mesmos sacrifícios que meus colegas homens e não quero isso para minha filha ou meu filho”, disse, em artigo no Huffington Post.

9. Paula Bellizia

Paula, 43 anos, era uma das seis mulheres numa classe de quarenta alunos no curso de Análise de Sistemas da Fatec, em São Paulo. Hoje, é CEO da Microsoft no Brasil, com um currículo invejável para qualquer um que almeje um lugar na área de tecnologia: antes, foi diretora no Facebook e presidente da Apple Brasil. Ela foi chamada à Microsoft em um momento crucial para a empresa – mudança do modelo de negócio, com migração da companhia para a “nuvem”.