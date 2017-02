“Minha família linda: O motivo de tudo”, diz Flavia Freire

Me nutre de amor, me enche de orgulho, me atura, me diverte, me põe nos eixos quando é preciso, me encanta, me mostra o verdadeiro sentido da vida e me faz querer voltar correndo pra casa todos os dias… Minha família linda: O motivo de tudo! O motivo de ter escolhido fechar um ciclo de muitas conquistas e realizações pra começar outro, com a mesma disposição e o mesmo entusiasmo. Mas com mais maturidade, confiança e coragem. Obrigada a todos pelas manifestações de carinho. Estamos radiantes! Não vou sumir. Continuarei por aqui. A partir de agora com um novo começo e novas histórias. Um beijo no coração de cada um de vocês. Me aguardem!!!!! 🤞🏻😘🍷🙋🏼❤

A photo posted by flafreire_ (@flafreire_) on Feb 9, 2017 at 4:04am PST