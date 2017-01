Médico opera brinquedo para criança não se sentir sozinha

O clique de um hospital infantil nos Estados Unidos se popularizou na internet ao mostrar um de seus profissionais cuidando de um paciente, digamos, inusitado.

A publicação do Children’s Hospital of Wisconsin conta que um médico da equipe, chamado Dr. Groth, realizou uma “cirurgia” em uma pelúcia para que seu dono, um garotinho, se sentisse melhor ao ver seu personagem favorito enfrentando a mesma situação.

Segundo a legenda, trata-se de um procedimento comum neste centro de saúde. “Esta foto é de nossa sala de cirurgia. Depois de operar um garotinho, Dr. Groth dedicou esforço extra para realizar uma cirurgia adicional no melhor amigo do paciente – seu bicho de pelúcia. Nossos médicos, enfermeiros e funcionários se desdobram para que cada criança se sentirá confortável e segura. Seja cuidar de um brinquedo ou vestir-se como o personagem favorito, sabemos como fazer os pequenos se sentirem melhor”, escreveu o hospital em sua página oficial no Facebook.

Nos comentários da publicação, mães e pais compartilharam fotos de outros brinquedos em recuperação. Para eles, o carinho foi fundamental para o bem-estar de seus filhos, que passavam por uma situação delicada.

“Minha filha passou por uma cirurgia no cérebro, assim como seu amigo Cookie Monster“, disse Tami Doyle em referência ao boneco azul. A internauta Gina Cummings lembrou de outro médico. “Dr. Jensen cuidou do coelho Rufus quando meu filho passou por uma operação aos 7 meses. Isso significou muito para mim”, desabafou. Já a dona do cachorro de pelúcia, que aparece na foto usando a pulseira de circulação do hospital, sintetizou a iniciativa: “É muito difícil lidar com quem está sentindo dor ou sofrendo. Pequenos gestos fazem a diferença“.