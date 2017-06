Maior mural pintado por uma mulher homenageia mães e professoras

A Escola Municipal Rivadávia Corrêa, localizada no centro do Rio de Janeiro, acabou de ganhar um belo presente. O grafite Contos, pintado pela paulistana Luna Buschinelli, é a primeira de 20 obras do projeto Rio Big Walls, da Secretaria Municipal de Cultura, o qual tem como principal objetivo valorizar espaços urbanos por meio da arte de rua.

“Esse mural representa uma mãe ou professora analfabeta que, mesmo não sabendo escrever ou ler, conta uma história para as crianças como se estivesse lendo. E é tão real, mágico e cheio de detalhes que as crianças realmente acreditam que ela é capaz de ler”, contou a artista à Agence France Presse (AFP).

Foram 45 dias e mais de mil litros de tinta utilizados para finalizar o mural, que possui uma mistura de cores bem vivas e fortes. Agora, Contos pode ser reconhecido pelo Guiness Book como o maior mural já pintado por uma mulher. No entanto, para Luna Buschi, como assina seus trabalhos, o que realmente fica da obra é a seu agradecimento e homenagem a todas as mães e professoras.

A artista foi convidada pelo produtor Pagu, responsável pelos grafites pintados no Boulevard Olímpico. Ele contou ao Estadão como é importante esse tipo de projeto ser apoiado tanto pela iniciativa privada, quanto pelos órgãos públicos. “É uma pena que em São Paulo tantas obras foram apagadas. Toda vez que qualquer tipo de arte perde espaço é muito triste”, disse.

Segundo Pagu, o Rio Big Walls terá como cenários futuros muros próximos ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro e à Cidade do Samba e contará com os trabalhos de, ao menos, cinco artistas cariocas.

Confira abaixo o vídeo da AFP sobre o projeto: