Mãe decide que filha não fará mais dever de casa e desabafa

Na última terça-feira (25), em uma publicação na sua página do Facebook, a escritora americana Bunmi Laditan declarou que iria mudar drasticamente a rotina em casa da filha depois que ela chega da escola. O motivo pode causar certa polêmica, mas o questionamento da mãe também faz sentido.

“Minha filha não irá mais fazer o dever de casa. Acabei de mandar um e-mail para a escola dela falando que para ela acabou. Eu disse ‘reduzir drasticamente’, mas estava tentando ser educada porque acabou”, começou a escritora.

“As crianças precisam de tempo de descanso depois da escola assim como adultos também precisam desse tempo. As crianças precisam brincar com seus irmãos e conversar com seus pais em um ambiente relaxado, não em um lugar em que todos estão estressados com frações porque – surpresa – eu não sou uma professora. Crianças precisam de tempo para curtir a infância e não deixar tudo para os fins de semana (apesar de que nós também fazemos dever de casa aos domingos)”, comentou.

Todos os dias, após passar seis horas na escola, a pequena traz para casa uma quantidade grande de tarefas. Em vez de ficar com a família, se entreter com outras atividades, relaxar e se preparar para o dia seguinte com tranquilidade, ela passa boa parte do tempo resolvendo as obrigações escolares, conta a mãe.

“Minha filha de 10 anos de idade adora aprender. Ela lê de 10 a 12 livros por ano e regularmente pesquisa assuntos que a interessam (agora, ela está escrevendo um livro sobre lobos). Ela tem aula de programação, adora pintar e gosta de algo chamado Roblox que eu não entendo completamente. Mas nos últimos quatro anos eu percebi que ela foi ficando cada vez mais estressada. E por estressada eu quero dizer dores no peito, insônia e um ressentimento com relação à escola”, continua Bunmi no post.

A publicação, que se tornou viral em pouco tempo, já tem mais de 68 mil reações e 16 mil compartilhamentos e está causando muitos debates na internet. A americana explicita um dos principais motivos para o desabafo.

“Ela está na escola todos os dias das 8h15 às 16h, então alguém pode, por favor, me explicar por que ela deveria ter que fazer de duas a três horas de lição de casa todas as noites? Como fazer uma tarefa até às 18h30, então jantar, mais uma hora para relaxar (ou terminar o dever) antes de ir para a cama pode fazer sentido? Passar um tempo com a família não é importante? O tempo de relaxar em casa e de ser criança não é importante? Ou ela deve se tornar uma espécie de workaholic aos 10 anos de idade?”.

A mãe continua seu depoimento mostrando exemplos de outros países. “Vocês sabiam que na Finlândia o dever de casa é banido? E que eles têm a maior taxa de aprovação nas universidades de toda a Europa? Crianças não precisam de horas de lição de casa para serem bem sucedidas, porém, nós agimos como se sentar à mesa de jantar para fazer os deveres após um dia inteiro no colégio faz algum sentido. Não faz. Realmente não faz”.

“Meus filhos não vão mais fazer lição de casa. Se o colégio quer puni-los por isso, eu terei que encontrar uma maneira para educá-los em casa”, comentou Bunmi, que continuou, “Eu estou muito nervosa sobre esse assunto porque, apesar de trabalhar em casa, eu ainda trabalho. Eu também tenho um filho de 3 anos de idade que só vai para a pré-escola duas manhãs por semana. E uma criança de 7 anos de idade na segunda série. Eu terei que contratar um tutor para me ajudar e precisarei encontrar um grupo de pais que fazem o mesmo que eu, mas eu não tenho mais escolha. Nós queremos que nossos filhos tenham sucesso no mundo moderno. Eu acredito na educação, mas eu não acredito que deva consumir a vida de uma criança“.

Ela finalizou o desabafo com um pensamento inspirador. “Eu não me importo se ela vai entrar em Harvard um dia desses. Eu só quero que ela seja inteligente, carinhosa, inspirada, espiritualizada e que tenha balanço na vida. Eu quero que ela tenha saúde mental e emocional. Eu quero que ela saiba que trabalhar não é tudo na vida, é parte da vida. O trabalho não irá te satisfazer. Não te aquecerá — família, amigos, comunidade, retribuir, e ser uma boa pessoa fazem isso por você. Acho que receberei um e-mail do colégio amanhã. Nós temos algumas decisões para fazer. Mas adiante há uma casa sem lição de casa e eu não importo com quem saiba. Meus filhos precisam ser crianças”.

As opiniões ficaram divididas nos comentários. Muitos pais e professores concordaram com a opinião de Bunmi e alguns profissionais da área revelaram que não pedem lição de casa para crianças menores, por exemplo. Alguns psicólogos também apoiaram a escritora pela sua valentia em tomar essa decisão e por ensinar tantos valores importantes para a filha.

Entretanto, também há quem discorda da posição da americana. Para não gerar maiores polêmicas, ele decidiu publicar o seguinte comentário: “Quero deixar claro que não estou culpando os professores. Eles são incríveis e sei que precisam fazer tudo de uma certa maneira. O sistema é que não funciona para a minha família ou para os meus filhos. Eu não consigo vê-la tão estressada com apenas 10 anos de idade. Algo precisa mudar”.

E você, o que acha da decisão de Bunmi?

Confira a publicação original: