Gêmeos americanos nascem em anos diferentes

Irmãos gêmeos fazem aniversário no mesmo dia, certo? Errado. Nem sempre isso acontece: algumas vezes eles podem, inclusive, nascer em anos diferentes. Foi o que aconteceu com os americanos Sawyer e Everett.

Leia também: A fofura dessas gêmeas fantasiadas está conquistando a internet

Apesar de terem nascido com uma diferença de 11 minutos um do outro, Sawyer veio ao mundo em 2016 – no dia 31 de dezembro às 23h 50 – e Everett em 2017 – no dia 01 de janeiro às 00h01.

“Foi um nascimento perfeito!” disse Holly, mãe da dupla, ao jornal The Republic. O pai se chama Brandon.

Leia também: Pais de gêmeos que usam vestidos dão lição de aceitação