Fofura! Ilustrador transforma filhos de famosos em desenho

Se nós já sentimos a emoção ao ver qualquer objeto que lembre nossos filhos, imagine só como seria no caso de um desenho realista? É possível ter uma ideia a partir do trabalho do ilustrador Higgo Cabral, que homenageia os herdeiros das celebridades com lindas gravuras.

“Escolhi crianças as quais, além de minha admiração pelo trabalho dos pais, estão nas redes sociais e me encantam de alguma forma. Acredito que é uma forma de presentear a família”, disse ao site EGO.

Confira alguns dos projetos do artista mineiro que estão disponíveis em sua conta no Instagram:

Maria Flor, filha de Deborah Secco

Maria Flor, arte realista III 🎨 8h17min do esboço à pintura • #higgocabral #arte #realismo #pintura #desenhando A post shared by Higgo Cabral (@higgo_cabral) on Jan 29, 2017 at 2:33pm PST

Titi, filha de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso

Em todas as possibilidades de colorir o mundo estão o amor e a arte. (Inspiração: Titi) • #higgocabral #cores #vida #arte #desenho #realismo A post shared by Higgo Cabral (@higgo_cabral) on Dec 17, 2016 at 5:09pm PST

Alexandre, filho de Ana Hickmann

Melinda, filha de Michel Teló e Thais Fersoza

Gabriel, filho de Astrid Fontenelle