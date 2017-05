Silvia Abravanel, apresentadora do SBT, foi internada com embolia pulmonar. Ela ficará afastada da televisão por alguns dias, mas está bem. O comunicado foi feito em um post no Instagram na última quinta-feira (18).

No final de abril, Silvia já havia sido hospitalizada com pneumonia, logo depois do casamento da irmã Patricia.

Veja o recado que ela deixou aos fãs: