Explosão em jardim de infância deixa 7 mortos na China

Ocorreu, nesta quinta-feira (15), uma explosão no jardim de infância em Fengxian, cidade provinciana de Jiangsu, leste da China.

Segundo dados divulgados pela emissora estatal CCTV, a tragédia deixou, pelo menos, sete mortos e 66 feridos, entre adultos e crianças. Nove vítimas apresentam ferimentos graves.

A explosão aconteceu próximo à entrada da instituição, no fim da tarde (por volta das 17h do horário local), momento em que os estudantes deixavam a escola, de acordo com uma fonte da delegacia do município.

Autoridades locais já estão investigando as causas do acidente. Algumas testemunhas presentes no local afirmaram que, muito provavelmente, um botijão de gás de um vendedor ambulante de comida tenha explodido.