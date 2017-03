Estátua de garota destemida exalta o Dia da Mulher em Wall Street

Foi instalada em Wall Street, rua de Nova York, uma figura de bronze representando uma garota que encara a famosa estátua de touro que há anos situa no local. A garotinha corajosa foi instalada durante a madrugada do Dia Internacional da Mulher sem aviso prévio, por enquanto foi batizada de Fearless Girl (Menina Sem Medo, em inglês). Aos seus pés, ela leva uma placa com a seguinte inscrição: “Conheça o poder das mulheres na liderança. Elas marcam uma diferença”.

Com atitude desafiante frente não só ao machismo no mundo corporativo, como também em um cenário geral, a menina busca lembrar os investidores sobre a necessidade de aumentar o número de mulheres na direção de empresas. Além disso, a figura chama atenção para a falta de diversidade de gêneros nas empresas e para o abismo salarial entre homens e mulheres que trabalham no universo das finanças. A ação é da empresa de investimentos State Street Global Advisors.

Os organizadores da campanha esperam que a estátua, criada pela artista Kristen Visbal, fique no local por pelo menos um mês. Porém, se a cidade decidir deixar ela por tempo indeterminado, eles sem dúvida concordarão com a ideia.

Veja o vídeo da estátua sendo produzida: