Empresa indiana oferece “licença menstrual” para funcionárias

A empresa de mídia Culture Machine, baseada em Mumbai, na Índia, oferecerá ‘licença menstrual’ para suas 75 funcionárias, incentivando-as a tirar uma folga no primeiro dia dos seus ciclos, por conta de dor e mal-estar típicas do período. Além de adotar a política, a empresa enviou uma petição para o Ministério do Desenvolvimento da Mulher e da Criança e para o Ministério do Desenvolvimento Humano da Índia; o objetivo é que a medida seja nacionalizada.

Menstruação é tema tabu na Índia e outros países com predomínio da religião Hindu, como Nepal e Bangladesh. Mulheres menstruadas costumam ser vistas como impuras e, em alguns locais, não podem dormir em suas casas durante o período. Não raramente, elas são vetadas de frequentar eventos familiares e sociais.

Países como Japão e Taiwan já têm leis que estabelecem uma ‘licença menstrual’. A empresa indiana é uma das primeiras a adotar a política no país. Ela lançou um vídeo mostrando a reação de suas funcionárias ao receber a notícia e comentando a importância da licença. “Menstruar não é um constrangimento, faz parte da vida”, diz uma das funcionárias. Assista ao vídeo abaixo, em inglês:

