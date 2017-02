Em reação ao machismo, time de futebol dá ingressos para mulheres

A equipe do Lille ofereceu entradas gratuitas para todas as mulheres que tenham interesse em assistir ao próximo jogo do time de futebol – válido pela 23ª rodada do Campeonato Francês – no dia 4 de fevereiro. A medida é uma resposta às mensagens sexistas que foram exibidas pela torcida do Lyon, na última partida do time no fim de semana contra o clube.

Durante o jogo do último sábado (28), torcedores do Lyon abriram uma bandeira na arquibancada com o símbolo de uma mulheres e uma seta, que apontava em direção à cozinha. Do outro lado do estádio, uma bandeira no mesmo estilo foi aberta com o símbolo de um homem e uma seta apontando para o estádio.

As manifestações das arquibancadas repercutiram nas mídias sociais no dia do jogo e causou grande polêmica entre as pessoas que acompanham o esporte. As frases foram consideradas misóginas e machistas.

De acordo com o jornal esportivo francês L’Équipe, as bandeiras seriam uma manifestação irônica da torcida do Lyon aos comentários do presidente do clube, Bernard Lacombe, que, em 2013, afirmou que se recusava a discutir futebol com mulheres.

Na mesma época, segunda a publicação, as mesmas bandeiras teriam sido erguidas na antiga casa do Lyon, o Estádio de Gerland.

Quer saber a melhor parte disso? Quando os times profissionais masculinos e femininos do Lyon são comparados, as mulheres possuem desempenho superior ao dos homens e firmam o time como um dos destaques europeus.

