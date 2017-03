Cruzeiro estampa dados sobre violência contra mulher em uniforme

O futebol brasileiro ainda é marcado por um ambiente majoritariamente machista. No entanto, algumas iniciativas buscam mudar essa realidade e ressaltar a importância feminina na sociedade e no esporte.

No Dia Internacional da Mulher, o Cruzeiro surpreendeu ao entrar em campo no último jogo do clube, válido pela Copa do Brasil. Durante a partida, os jogadores do time mineiro vestiram camisas estampadas com frases que traziam mensagens de alertas sobre a realidade da violência contra a mulher.

Cruzeiro cederá espaço na camisa para expor realidade das mulheres. https://t.co/X9svrVTM6o#VamosMudarOsNúmeros pic.twitter.com/i7g5sy1xFt — Cruzeiro E. Clube (@Cruzeiro) March 8, 2017

O jogo do time mineiro aconteceu na última quarta-feira (8) contra o Murici, de Alagoas, válido pela terceira fase do torneio nacional.

Os números que estampam a camiseta dos jogadores foram transformados em taxas e dados, sendo acompanhados por frases como “A cada 2h uma é morta”, “A cada 10 jovens, 8 sofreram assédio”, “A cada 11 minutos, um estupro”, “Apenas 9 em cada 100 deputados” e “Salários 30% menores”.

As informações para a ação foram fornecidas pela ONG Azmina, que busca formentar o empoderamento feminino. “Muita gente pensa que a luta pelos direitos das mulheres não faz mais sentido. Mas os dados que os jogadores vão exibir mostram o quanto essa questão segue sendo atual”, disse Letícia Bahia, diretora institucional da ONG Azmina ao El País.

Repercussão

A iniciativa do Cruzeiro repercutiu positivamente não apenas entre as mulheres no Brasil, como outros times reconheceram a atitude do time.

Clubes como América-MG, Paraná, Atlético-PR, Coritiba, Bahia, Avaí e Paysandu mandaram mensagens para o time, via Twitter, parabenizando a campanha.

Além disso, a campanha repercutiu internacionalmente. O The Guardian – um dos principais jornais da Inglaterra – destacou a proposta do Cruzeiro e lembrou que a Raposa é um dos mais respeitados clubes brasileiros, tendo produzido inúmeros atletas de ponta – como o ex-jogador Ronaldo.

Além da vitória na iniciativa, o Cruzeiro também acabou ganhando a partida de ontem. O clube bateu o Murici por 2 a 0, com gols de Manoel e Ábila.