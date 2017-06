Este cobertor inteligente pode salvar seu sono (e seu casamento)

Com toda certeza, se você dorme ou já dormiu com alguém usando a mesma coberta, deve ter tido a sensação da outra pessoa estar dormindo muito bem, na temperatura perfeita, e você estar com muito calor ou passando frio. Seja pela finura do cobertor ou pelo excesso de camadas, a situação é bem desagradável.

Algumas soluções comuns são: pedir para dormir com cobertas separadas – o que pode ser chato –; se descobrir – algo que pode fazer você passar frio –; colocar mais camadas – e passar ainda mais calor. No entanto, os casais podem se tranquilizar graças a uma novidade que chega ao mercado.

A SmartDuvet, marca criadora do cobertor que se arruma sozinho, lança agora a primeira coberta inteligente pode chegar a duas temperaturas diferentes, a SmartDuvet Breeze. Por conta de uma camada climatizadora, que fica entre os tecidos da coberta e se divide em duas câmaras de ar, é possível deixar cada um dos lados mais quente ou mais frio de maneira independente.

Esse ajuste pode ser feito por meio de um aplicativo instalado no celular, o qual se conecta com uma caixa de controle, que fica embaixo da cama. Além de poder programar a coberta para já estar aquecida antes do casal se deitar, é possível também ativar um modo que altera automaticamente as temperaturas ao longo da noite.

Para iniciar a produção da coberta, a SmartDuvet lançou uma campanha de financiamento para arrecadar 20 mil dólares. Porém, a ideia do produto agradou tanto que eles levantaram um total de aproximadamente 200 mil dólares.

Agora, a coberta pode ser adquirida em pré-venda pelo site da marca por 199 dólares (o equivalente a pouco mais de 700 reais), mais o valor do frete. Para a alegria dos brasileiros, a empresa envia o produto para todo o mundo. Gostou da ideia?