Celine Dion anuncia música inédita para o filme ‘A Bela e a Fera’

I am thrilled to announce that I’ll be performing an all-new original song, “How Does A Moment Last Forever,” for Disney’s live-action Beauty and the Beast. Being a part of the original film was such a magical experience in my life, and I’m truly honored to be a part of this film again. // Je suis ravie de vous annoncer que je chanterai la nouvelle chanson thème du film La Belle et la Bête, «How Does A Moment Last Forever». Avoir fait partie du film original de Disney a été une expérience magique dans ma vie et je suis encore plus honorée de répéter cette expérience. – Céline 🌹#beautyandthebeast #Disney #labelleetlabete

