Carteira de motorista digital será implantada até fevereiro

O Conselho Nacional de Trânsito (Cotran) publicou na última quarta-feira (16) resolução que altera o prazo para implantação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital de a partir de 1 de fevereiro de 2018 para até 1 de fevereiro de 2018.

Com a mudança, os DETRANS deverão começar a emitir as CNH-e em breve, com esse prazo máximo para estarem aptos a emitir as habilitações aos cidadãos.

A CNH digital não será obrigatória e não exclui a física. Ela é apenas para quem desejar ter o documento em seu smartphone. O aplicativo estará disponível para Android e iOS, gratuitamente.

Embora o download do aplicativo seja gratuito, outros processos da CNH-e poderão ter taxas, de acordo com cada Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O Detran-SP afirmou que ainda não tem definição sobre cobrança do documento digital.