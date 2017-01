Cão sofre maus-tratos durante gravações de filme

O site norte-americano TMZ divulgou nesta quarta-feira (18) um vídeo que mostra o momento em que um cachorro do filme “Quatro Vidas de um Cachorro” sofre maus-tratos ao ser obrigado a entrar em uma corrente forte de água.

Na cena, o pastor alemão está visivelmente aterrorizado e oferece resistência quando empurrado à força. Ele se desespera e tenta escalar as paredes, quando alguém grita “Corta” para finalizar a gravação.

Segundo o site, o diretor Lasse Hallström esteve presente em todas as gravações. Isso indica que, provavelmente, ele presenciou o ocorrido. Por outro lado, o ativista e produtor do filme, Gavin Polone, afirmou à imprensa internacional que ficou horrorizado e teria intervindo imediatamente caso estivesse presente.

A ONG PETA, que defende os direitos dos animais, repudiou as imagens e pediu o boicote do filme quando ele estiver em cartaz. Por aqui, “Quatro Vidas de um Cachorro” tem estreia prevista para o dia 26 de janeiro.

A produtora Amblin Partnes e a distribuidora Universal Pictures soltaram uma nota de defesa:

“Priorizar um ambiente seguro e um tratamento ético aos atores animais foi de extrema importância para todos os envolvidos na produção do filme e vamos analisar as circunstâncias do vídeo”