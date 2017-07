Madrasta de Isabela Nardoni irá para regime semiaberto

Nesta segunda-feira (1), a Justiça concedeu a progressão de regime à Anna Carolina Jatobá, presa desde 2008 pela morte da enteada Isabela Nardoni. Agora, ela irá cumprir e pena em semiaberto, passando a ter o direito de deixar a penitenciária de Tremembé, em São Paulo, cinco vezes ao ano para saídas temporárias. Além disso, Anna Carolina também poderá sair diariamente para trabalhar, sendo necessário voltar ao local para dormir todas as noites, informa o G1.

A decisão da juíza Sueli Zeraik, da 1º Vara de Execuções Criminais (VEC) de Taubaté será encaminhada para a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) ainda hoje. Com isso, Anna Carolina deve ser transferida para a ala que abriga presas em regime semiaberto. A primeira saída de Anna Carolina deve ser para o Dia dos Pais.

“Vale dizer que a gravidade do crime e suas consequências, por mais nefastas e repugnantes que sejam, não podem prevalecer”, diz trecho do parecer do promotor Luiz Marcelo Negrini. A decisão favorável do Ministério Público se deu após receber o resultado de um exame criminológico e documentos com detalhes de rotina dela em que constavam elogios dos diretores e funcionários da penitenciária.

O G1 reporta que, de acordo com o psiquiatra que fez a avaliação de Anna Carolina, ela assimilou a gravidade do ocorrido, possui valores éticos e morais e é capaz de manter controle sobre sua agressividade e perspectiva de vida.