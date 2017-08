Alerta tendência: o tom terroso para substituir o preto básico

O tom terroso é a tendência do momento. Considerado o novo preto, a variação do marrom nude ao avermelhado é uma alternativa para transformar o look do dia a dia em algo sempre novo.

E o melhor: a cor cabe em peças e acessórios variados – seja em jaquetas, calças, botas ou bolsas –; é um curinga para qualquer ocasião em todas as estações do ano e está disponível a preços acessíveis no mercado.

Totalmente terroso

Assim como o preto, o tom terroso também permite composições monocromáticas. Assim, é possível montar visuais com casacos, calças, bolsas, acessórios de pulso e sapatos completamente marrons.

Toques de marrom

Se a ideia é mesclar o terroso a outros tons no look, aposte na harmonização entre o marrom e cores clássicas. Blusas brancas e shorts jeans formam bonitas combinações com jaquetas em tons de terra e bolsas de tiracolo na mesma cor.

No detalhe

Uma alternativa para quem quer aderir o tom terroso, aos poucos, no look do dia a dia é investir em uma única peça que traz a cor. Sapatos são boas opções para o início dessa imersão no tom.

Onde comprar?

1. Carteira de material sintético, na Rafitthy. R$ 149,90*

2. Botas de material sintético, na Mundial Calçados. R$ 169,99*

3. Pulseiras de couro e metal, na Algo Mais. R$ 56, R$ 40 e R$ 56 (de baixo para cima)*

4. Camiseta de poliéster, na Avanzzo. R$ 180*

5. Calça de algodão, na Marisa. R$ 69,95*

6. Vestido de poliéster, na Amaro. R$ 169,90*

7. Jaqueta de sarja, na Forever 21. R$ 179,90*

8. Oxfords de couro, na Josefina Rosacor, R$ 149

9. Cropped de poliéster, na Antix, R$ 161*

10. Bolsa de material sintético, na Birô, R$ 120*

11. Cachecol de acrílico, na Renner, R$ 59,90*

*Preços pesquisados em junho; sujeitos a alteração. Confirma na loja antes de comprar.